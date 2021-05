- Brakuje słów współczucia dla rodziny, która przeżywa ogromne cierpienie, ale naszym obowiązkiem jest podjąć po raz kolejny kwestię zaostrzenia kar dla sprawców, którzy dopuszczają się tak okropnych przestępstw pedofilskich - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nawiązując do zabójstwa 11-letniego Sebastiana.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News

Reklama

- To niezwykle smutne, że w takich okolicznościach musimy wracać po raz kolejny do propozycji zaostrzenia kar za brutalne przestępstwa pedofilskie, ale trudno uciec od tej refleksji wobec dramatu, jaki miał miejsce kilka dni temu na Śląsku - powiedział minister sprawiedliwości.

Reklama

Ziobro podkreślił, że "porwanie, a następnie zamordowanie dziecka, chłopca, przez pedofila, to czyn niezwykle bulwersujący, poruszający wszystkich". - Niestety świat jest straszny, bo poza tym, że można podać wiele przykładów pozytywnych z codziennego dnia, pracy policji, pracy organów ścigania, to też z tej pracy można też wyławiać te straszne przypadki, które kończą się niestety dramatem i tragedią - powiedział Ziobro.

"Nie możemy dawać im szansy"

- Naszym obowiązkiem jest podjąć po raz kolejny kwestię zaostrzenia kar wobec sprawców, którzy dopuszczają się tak okrutnych przestępstw o charakterze pedofilskim, a zwłaszcza przestępstw z użyciem brutalnej przemocy, brutalnej siły, przestępstw popełnionych po raz kolejny, czyli przestępstw niejako w recydywie - tak było w tym wypadku - a w szczególności przestępstw związanych z morderstwem, zabójstwem - powiedział minister.

- Mamy przykład pedofila, który został wykryty, wyciągnięto bardzo łagodne konsekwencje w 2008 r., kiedy po raz pierwszy porwał dziecko z pobudek pedofilskich. Co z tego, że prokuratura, policja i sąd zadziałały nieuchronnie i szybko? Jeśli kara orzeczona za nie miała charakter całkowicie nieadekwatny i nie zniechęciła tego przestępcy do powrotu na tę drogę i to w wydaniu jeszcze bardziej okrutnym - mówił Ziobro.

Zaapelował do przedstawicieli opozycji, by "ten dramat skłonił ich do odnalezienia porozumienia w parlamencie, że wobec najbrutalniejszych przestępców sprawców zabójstw na tle pedofilskim powinniśmy jako państwo pokazać konsekwencję, zgodę i bezwzględną surowość, by takich przestępców izolować". - Nie możemy dawać im szansy, bo ta szansa okazuje się być dramatem dla dziecka - mówił Ziobro.

- Zamierzam ponowić propozycję zmian w Kodeksie karnym, które zmierzają do zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie, a zwłaszcza takie popełnione z użyciem przemocy, uprowadzenia, a także zabójstwa - dodał.

Zarzuty dla Tomasza M.

41-latek w poniedziałek usłyszał dwa zarzuty, w tym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy. Przesłuchanie Tomasza M. trwało kilka godzin. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowy areszt.

Podejrzanemu grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Wyszedł na plac zabaw

W poniedziałek w zakładzie medycyny sądowej przeprowadzono sekcję zwłok zamordowanego dziecka. Według wstępnej opinii, która została przesłana śledczym, dziecko zostało uduszone.

Sebastian zaginął w sobotę - wyszedł na plac zabaw w Dąbrówce Małej w Katowicach, miał wrócić do domu o godz. 19, ale wysłał mamie sms, w którym poprosił o zgodę na przedłużenie zabawy o pół godziny. Mama się zgodziła, Sebastian jednak nie wrócił do domu i nie nawiązał już kontaktu z rodziną.

Poszukiwania z udziałem policjantów i strażaków trwały od sobotniego wieczora, kiedy matka chłopca zgłosiła jego zaginięcie. Mundurowi przeczesywali okolicę miejsca zaginięcia i sąsiednie dzielnice. Potencjalnego sprawcę udało się wytypować w niedzielę, na podstawie analizy zapisu kamer monitoringu, które zarejestrowały samochód marki ford w pobliżu placu zabaw.

Zwłoki ukrył na budowie

Po kilkudziesięciu minutach od wytypowania numerów rejestracyjnych policjanci pojazdu dotarli do jego właściciela. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany, a w rozmowie ze śledczymi przyznał się do uprowadzenia, a następnie zabójstwa 11-latka. Wkrótce policjanci odnaleźli ciało dziecka - było ukryte na budowie w sosnowieckiej dzielnicy Niwka - kilka kilometrów od Dąbrówki Małej, gdzie chłopiec mieszkał. Do sąsiedniego Sosnowca sprawca zawiózł go samochodem. Miejsce ukrycia zwłok M. wskazał tuż po zatrzymaniu.

Sebastian po uprowadzeniu był prawdopodobnie przetrzymywany w kilku różnych miejscach. W jednym z nich został zamordowany, a potem przewieziony na budowę, gdzie - jak podały media - sprawca zamierzał ciało dziecka zalać betonem. Prokuratura nie odnosi się do tych szczegółów.

Porwał inne dziecko

W postępowaniu od początku brane było pod uwagę seksualne tło zbrodni. Także tego prokuratura nie chce komentować, tłumacząc to dobrem postępowania. Według nieoficjalnych informacji, 41-latek jest sosnowieckim optykiem, po rozwodzie, ma dwoje dzieci. Był już znany policji.

W 2008 r. Siemianowicach Śląskich porwał inne dziecko, zrobił mu nagie zdjęcia, po czym wypuścił. Stanął przed tamtejszym sądem pod zarzutami uprowadzenia małoletniego, posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także paserstwa programów komputerowych. Nie kwestionował swojej winy i dobrowolnie poddał się karze. W kwietniu 2009 r. sąd wydał wobec niego wyrok bez przeprowadzenia rozprawy - dwóch lat więzienia w zawieszaniu na pięcioletni okres próby, zasądzając od niego koszty sądowe.

Zakaz zbliżania się do rodziny

Jak przekazali przedstawiciele siemianowickiego sądu, w sprawie nie zostało sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku, dlatego nie są znane motywy jego wydania, w tym wymierzenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jak wynika ze źródeł policyjnych, poza tamtą sprawą, której akta teraz zostały przesłane do sosnowieckiej prokuratury, w związku ze znęcaniem się nad żoną od 2018 r. M. miał zakaz zbliżania się do rodziny.

Śledczy będą sprawdzać też, czy podejrzany mógł mieć związek ze śmiercią 13-latki z Sosnowca, która w listopadzie ubiegłego roku popełniła samobójstwo, skacząc z dachu dawnej piekarni w Sosnowcu i zmarła niedługo później w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. Według doniesień prasowych, 41-latek był jej wujkiem. Prokurator będzie tę informację weryfikował w toku śledztwa, akta zostały już przesłane do sosnowieckiej prokuratury okręgowej, ale nie jest przesądzone, że postępowanie będzie podjęte - usłyszał dziennikarz PAP od jednego ze śledczych.

Policja bada inne zgłoszenie

Śląska policja potwierdziła we wtorek, że na dwa dni przed porwaniem Sebastiana otrzymała zgłoszenie o nieznanym mężczyźnie, który gonił dziewczynkę - niedaleko miejsca, w którym 11-latek został później uprowadzony. Według doniesień prasowych, dziewczynka uciekła przed napastnikiem, bo ten się przewrócił.

- Podkreślamy, że od zgłoszenia sprawy, do którego doszło następnego dnia od zdarzenia, policjanci z Katowic wnikliwie badają sprawę. Weryfikują ją również pod kątem możliwych powiązań ze sprawą uprowadzenia i zabójstwa 11-letniego Sebastiana. Na obecną chwilę nie mamy podstaw, aby łączyć te dwa wątki. Szereg okoliczności świadczy o tym, że może chodzić o dwie zupełnie inne osoby, jednakże nadal prowadzimy w sprawie czynności. Zapewniamy, że zostanie ona dokładnie wyjaśniona - zaznaczyła rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Nie żyje poszukiwany 11-latek. Zatrzymano podejrzewanego o zabójstwo Polsat News