Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmiana zachowań mieszkańców, którzy często wybierają samochód nie tylko z konieczności, ale również z przyzwyczajenia i wygody.

Do inicjatywy włączyło się wiele miast i przewoźnicy. W Gorzowie oprócz bezpłatnej komunikacji w wybranych autobusach i tramwajach czekają niespodzianki. Pasażerowie mogą dostać zestaw upominkowy składający się jabłka gorzowskiej odmiany reneta landsberska i "Spacerownika po mieście" - najnowszego wydawnictwa o Gorzowie - wyjaśniła dyrektor Wydziału Promocji i Informacji gorzowskiego magistratu Marta Liberkowska. Te zestawy otrzymają pasażerowie, którzy w środę podczas symbolicznej kontroli, zamiast biletu okażą ważny dowód rejestracyjny na samochód, a dodatkowo uda im się złapać kurs zabytkowym tramwajem "Helmutem" lub autobusem marki Jelcz na trasach linii autobusowej nr 101 i tramwajowej nr 1, między godz. 13.30 a 14.





W Warszawie darmowa komunikacja

Reklama

W środę mieszkańcy Warszawy mogą całkowicie za darmo autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich. Nie muszą przy tym podawać żadnych dodatkowych danych, np. dotyczących dowodu rejestracyjnego pojazdu.



Europejski Dzień bez Samochodu jest w Warszawie zwieńczeniem organizowanych od 2012 roku Dni Transportu Publicznego, których celem jest promocja transportu zbiorowego. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, jak co roku, zachęca, aby kierowcy pozostawili swoje samochody na parkingach.

- Wszystkie kasowniki zostaną wyłączone, a bramki w metrze będą otwarte - zapowiadał rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Przez całą środę za darmo można podróżować zarówno w I, jak i w II strefie biletowej. Nie trzeba także płacić za przejazd na trasach SKM, WKD. i Kolei Mazowieckich, które przyłączyły się do obchodów Dnia bez Samochodu w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD". Podróżni będą mogli za darmo podróżować pociągami KM lub autobusami zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin - Lotnisko Modlin.



Zasada ta nie dotyczy odcinków obsługiwanych wspólnie z POLREGIO (na odcinku: Siedlce - Łuków, Siedlce - Czeremcha) i Łódzką Koleją Aglomeracyjną (na odcinku Łowicz Główny - Kutno). Darmowe przejazdy nie dotyczą też pociągów PKP Intercity na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub przez Warszawę Śródmieście, Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska oraz POLREGIO: Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub przez Warszawę Śródmieście oraz Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna.

Kraków bez samochodów

W Krakowie w środę każdy może skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Nie trzeba kasować biletów w autobusach i tramwajach, zarówno linii dziennych, jak i nocnych. Władze miasta chcą zachęcić mieszkańców do pozostawienia samochodów i zwrócenia uwagi na to, że emisja spalin ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a Kraków - podobnie jak inne duże miasta - jest zakorkowany.

Jak podał Urząd Miasta z pomiarów natężenia ruchu na trasach wlotowych do Krakowa, które były przeprowadzone w 2017 r., wynikało, że do miasta każdego dnia wjeżdża blisko 250 tys. pojazdów, z czego 40 tys. przejeżdża przez nie tranzytem, a około 16 tys. przez centrum.



Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (od 16 do 22 września) był obchodzony w Krakowie pod hasłem, które zachęcało do zrównoważonej mobilności i do dbania o zdrowie: utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz odkrywania miasta z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu.



Krakowianom rozdano m.in. ponad tysiąc sadzonek wrzosów. Mieszkańcy mogli też bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego roweru.



Śląsk bez aut i korków

Pojazdami Zarządu Transportu Metropolitalnego można w środę podróżować bezpłatnie po Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Pasażerowie muszą jednak mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta. W kilku miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wybranych przystankach na pasażerów będzie czekała m.in. gorąca kawa, którą będą mogli wypić m.in. z dyrektor ZTM Małgorzatą Gutowską oraz prezydentami miast.



- Dla mnie to jest świetna okazja, aby porozmawiać z pasażerami oraz podziękować im - w symboliczny, sympatyczny sposób - za ich zaufanie, za to, że jeżdżą razem z nami. Zapraszam ich w tym dniu na kawę. Będzie mi szalenie miło - wraz z włodarzami miast - spotkać, porozmawiać z naszymi mieszkańcami i napić się wspólnie kawy - powiedziała Gutowska. Dyrekcję ZTM wraz z samorządowcami będzie można spotkać od 7 do 8 na Centrum Przesiadkowym Brynów w Katowicach, od 8 do 9 na dworcu w Tarnowskich Górach, a od 15 do 16 przystanku Nowy Bytom Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.



Pasażerowie będą mieli też okazję spotkać wyjątkowego kontrolera biletów - w taką rolę wcieli się Krzysztof Hanke - aktor, satyryk, lider śląskiego Kabaretu Rak. Swoją podróż rozpocznie ok. 7 w Centrum Przesiadkowym Brynów w Katowicach. - Wykorzystujemy humorystyczną konwencję, aby zaskoczyć i rozbawić podróżujących, którzy zdecydowali się spędzić Dzień bez Samochodu z nami. Dlatego wierzę, że uda nam się wywołać wiele spontanicznych uśmiechów. Ten sympatyczny pomysł to również forma podziękowania dla tych, którzy są z nami - wskazała Gutowska.



Chcąc popularyzować komunikację zbiorową ZTM z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności rozpoczął kampanię "Zmień EGO na EKO", realizowaną za pośrednictwem tradycyjnych mediów, kanałów cyfrowych i citylightach. Jej elementem jest także film dotyczący dotychczasowej działalności ZTM, który będzie prezentowany w mediach społecznościowych. Przedstawiciele ZTM zachęcają też do współpracy duże zakłady pracy z regionu, którym oferują do 10 proc. zniżki na zakup biletów dla swoich pracowników. Mogą oni wykorzystać bilety jako benefity dla pracowników - sami decydują, czy chcą, oraz w jakim zakresie, partycypować w koszcie biletów dla swoich pracowników - przekonuje ZTM.

Pokaż dowód rejestracyjny

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w środę przysługują w Lublinie wszystkim okazicielom ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. Przewiduje to regulamin akcji "Do pracy inaczej niż autem".



"Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Lublin podczas +Dnia bez Samochodu+ obowiązują bezpłatne przejazdy za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego auta. W środę, 22 września ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie" - czytamy na miejskim portalu.



Darmowe przejazdy komunikacją dla każdego obowiązują w środę w stolicy Podkarpacia Rzeszowie. Przygotowano tam również wiele atrakcji dla dzieci. Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego, w rejonie ulicy Pułaskiego i Sondeja, odbędzie się Piknik Mobilności. - W godzinach od 9 do 14 przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci z rzeszowskich szkół. Będą m.in. animacje i konkursy z nagrodami - podał Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Komunikacja miejska będzie darmowa także w innych miastach regionu, m.in. w Przemyślu, gdzie pasażerowie będą mogli podróżować za darmo autobusami MZK za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.



W Poznaniu i pociągiem i rowerem

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, w środę każdy może podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo. Warunkiem jest jednak okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. - Zależy nam, aby to właśnie kierowcy częściej przesiadali się na transport publiczny, bo każdy pozostawiony na parkingu samochód ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ruchu, a zatem i smogu czy hałasu w mieście. Zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Zrównoważonego Transportu korzystanie ze zrównoważonej mobilności to dbanie o zdrowie swoje, ale też innych. To szczególnie ważne w obecnych czasach - podkreślił we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



Poznański magistrat zaznaczył, że wspólnie z Poznaniem zrównoważony transport będzie promować także samorząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań już od kilku lat aktywnie współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz spółkami Koleje Wielkopolskie i REGIO w celu zachęcenia do przesiadki z samochodu nie tylko na tramwaj lub autobus, lecz także na pociąg. Z okazji Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO i przesiąść się na transport ZTM.



"Osoby chcące podróżować pociągami KW i POLREGIO w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem wg taryfy przewozowej danego przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny auta uprawnia do darmowego przejazdu jedną osobę" - podał Urząd Miasta Poznania.



Magistrat zaznaczył również, że do obchodów Dnia bez Samochodu 2021 włączył się także operator Poznańskiego Roweru Miejskiego - firma Nextbike. W środę - 22 września - każdy użytkownik PRM może wypożyczyć rower i korzystać z niego za darmo przez godzinę. Promocja będzie dotyczyła wszystkich użytkowników PRM - zarówno posiadaczy biletów okresowych na karcie PEKA, jak i tych, którzy takiego biletu w momencie wypożyczania roweru nie mają.

W Koszalinie wyścig i darmowe przejazdy

W Koszalinie przejazd autobusami miejskimi jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców.

- Propagowanie postaw proekologicznych, w tym uświadamianie mieszkańcom problemu emisji CO2 oraz promocja ekologicznych środków transportu publicznego, tj. Koszalińskiego Roweru Miejskiego czy niskoemisyjnego taboru autobusowego, są kluczowymi elementami w polityce proekologicznej prezydenta Piotra Jedlińskiego" - zaznaczył Grzegorz Śliżewski z wydziału promocji koszalińskiego magistratu.



W ramach ETZT w minioną sobotę odbyła się druga edycja wyścigu kolarskiego "Tour de Koszalin", w niedzielę Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zorganizował dzień otwarty m.in. z pokazami WOPR, malowaniem autobusu, symulatorem zdarzeń i alkogoglami.



Za darmo można jeździć autobusami miejskimi w Kielcach. Dodatkowo miasto zdecydowało o całkowitym zamknięciu dla ruchu samochodowego w godz. 6 - 21 ul. Staszica, ul. Zamkowej i fragmentu ul. Solnej.



"Ul. Staszica zmieni się na jeden dzień w przestrzeń przyjazną dla pieszych, bez hałasu, spalin, za to z wieloma atrakcjami - pojawią się ogródki gastronomiczne, kino letnie, a w ramach festynu dla dzieci odbędą się występy artystyczne i inne atrakcje. Będzie można także wziąć udział w spacerze po centrum" - podał kielecki urząd miasta.



Białystok: Godzina roweru za darmo

Z okazji Dnia bez Samochodu w środę wszyscy mieszkańcy Białegostoku będą mogli za darmo jeździć autobusami komunikacji miejskiej i - przez pierwszą godzinę - rowerami miejskimi BiKeR - podał tamtejszy magistrat, który zachęca do korzystania z ekologicznego transportu. Bezpłatna jazda autobusem miejskim albo darmowa pierwsza godzina jazdy rowerem miejskim to propozycja dla każdego - podkreślają władze miasta.



"W Dniu bez Samochodu na całym świecie promowane jest korzystanie ze środków transportu bardziej przyjaznych dla środowiska. W Białymstoku z okazji Dnia bez Samochodu mieszkańcy miasta będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy przysługują wszystkim, a nie tylko posiadaczom dowodów rejestracyjnych. Korzyści odniosą też użytkownicy białostockich rowerów miejskich - za pierwszą godzinę wypożyczenia opłaty nie będą naliczane" - podało miasto w komunikacie.



"Dzień bez Samochodu to doskonała okazja, abyśmy przypomnieli sobie o korzyściach płynących z odstawienia samochodu i przemieszczania się pieszo, na rowerze lub autobusem miejskim. Serdecznie zapraszam do skorzystania z białostockich nowoczesnych autobusów i sieci BiKeR" - podkreśla cytowany w komunikacie miasta zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Pociąg gratis w Olsztynie

Podróżujący w środę pociągami REGIO na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOFO) będą mieli możliwość przejazdu bez biletu. Przewoźnik wprowadził tę ofertę z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Spółka POLREGIO poinformowała, że w związku Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu umożliwia każdej osobie podróżującej 22 września pociągami REGIO przejazd bez konieczności okazywania biletu na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.



Dotyczy to wszystkich relacji ograniczonych stacjami: Olsztyn Główny - Jonkowo, Olsztyn Główny - Biesal, Olsztyn Główny - Gryźliny, Olsztyn Główny - Marcinkowo i Olsztyn Główny - Barczewo.



Osoby zamierzające podróżować dalej zobowiązane będą do nabycia biletu na przejazd z Jonkowa, Biesala, Gryźlin, Marcinkowa lub Barczewa jako stacji wyjazdu.



Wrocław wydłuża wypożyczenie roweru

W środę we Wrocławiu, w Dniu bez Samochodu, będzie można bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską i międzygminną. Nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego.



We Wrocławiu w środę będzie można bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską i międzygminną. "W stolicy Dolnego Śląska darmowa komunikacja skierowana jest do wszystkich podróżnych, nawet tych, którzy na co dzień nie poruszają się samochodem - to oznacza, że aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego" - podał Patryk Załęczny z biura prasowego wrocławskiego magistratu.



W środę dłużej będzie można również korzystać z darmowego czasu wypożyczenia rowerów miejskich. "Przez cały dzień bezpłatna będzie pierwsza godzina każdego wynajmu" - podał Załęczny.