"Wyrok TK na polityczne zamówienie". Opozycja oburzona

Opozycja nie szczędzi krytyki po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji rzecznika praw obywatelskich. "To niszczenie niezależnych instytucji", "wyrok na polityczne zamówienie", "żenujący spektakl", "TK załatwia sprawę Jarosława Kaczyńskiego" – takie słowa padają z ust polityków.

Zdjęcie Wyrok ogłosiła prezes TK Julia Przyłębska /Krystian Maj /Agencja FORUM

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją. Jak poinformowała prezes TK Julia Przyłębska, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Budka: TK atrapą. Konieczna opcja "zero"

Lider PO Borys Budka uważa, że czwartkowy wyrok TK został wydany "na polityczne zamówienie" i pokazuje, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny "istnieje tylko z nazwy".

- Jest de facto atrapą, która służy rządzącym do eliminowania przepisów dających niezależnym instytucjom ostoję w obowiązującym prawie - stwierdził szef Platformy na konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że czwartkowe orzeczenie TK ogłosił sędzia Stanisław Piotrowicz, który - jak przypomniał - był prokuratorem w stanie wojennym. - To pokazuje, że nie ma innej opcji aniżeli opcja 'zero' w sądzie konstytucyjnym. Po wyborach należy zbudować sądownictwo w Polsce od nowa, gwarantując przestrzeganie polskiej konstytucji, prawa europejskiego i elementarnych, obywatelskich praw - zaznaczył Budka.

Lewica: Skandaliczny wyrok

- Jarosław Kaczyński tego smutnego kwietniowego poranka przemówił do narodu ustami sędzi Julii Przyłębskiej, którą kiedyś określił jako największe odkrycie towarzyskie. Przemówił i powiedział: Polacy albo będziecie mieć takiego RPO jakiego wybiorę wam ja i PiS, albo nie będziecie go mieć w ogóle - powiedziała na konferencji prasowej wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Oceniła, że mieliśmy do czynienia z "żenującym spektaklem, kiedy prokurator stanu wojennego Stanisław Piotrowicz przesłuchiwał profesora prawa Adama Bodnara".

- Dzisiaj mieliśmy do czynienia z wyrokiem, który obsługuje agendę polityczną Jarosława Kaczyńskiego. Mieliśmy także do czynienia z żenującym spektaklem interpretacyjnym konstytucji - ocenił z kolei wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Jak mówił, wyrok TK jest skandaliczny nie tylko z powodu motywów politycznych. - Jest także skandaliczny z tego powodu, że w jego wydaniu brał udział ktoś, kto nie jest sędzią - pan Justyn Piskorski jak wiemy jest dublerem, nie jest sędzią - powiedział Śmiszek. Dodał, że wyrok wydany w nieprawidłowym składzie jest wyrokiem "nieobowiązującym, nieistniejącym".

Konfederacja: Niedopuszczalne złamanie prawa i konstytucji

Poseł Konfederacji Artur Dziambor podkreślił, że "decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest podyktowana całkowicie politycznie". - Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi wybrać nowego RPO, ponieważ nie potrafi wyjść z bańki, w której wszyscy funkcyjni muszą być z legitymacją partyjną. Zamiast wybrać go zgodnie z konstytucją, polskim prawem, wykorzystali Trybunał Konstytucyjny, żeby zrobił robotę i odwołał Adama Bodnara - mówił poseł.

- Jesteśmy po raz kolejny świadkami sytuacji, w której TK załatwia sprawę za Jarosława Kaczyńskiego - zaznaczył.

Dziambor zaznaczył jednocześnie, że "nie jest sympatykiem Adama Bodnara". - Uważam, że jego kadencja powinna się dawno skończyć, natomiast to, co zrobił Trybunał jest niedopuszczalnym złamaniem prawa i konstytucji właśnie - dodał.

Hołownia: Jeśli władza zachowuje się nieprzyzwoicie, należy ją zmienić

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia odnosząc się do orzeczenia TK napisał tak "Co z tego, że w partyjnym widowisku w roli stron postępowania wystąpili wnioskodawca poseł Ast z PiS, przedstawiciel Sejmu poseł Mularczyk z PiS, przedstawiciel prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz były poseł PiS i sędzia Bartłomiej Sochański były kandydat na prezydenta Szczecina z PiS. I oczywiście Julia Przyłębska, prezes owego zgromadzenia - towarzyskie odkrycie prezesa PiS".



"Co z tego, że wyrok Trybunału był rządzącym potrzebny dlatego, że Senat, w którym opozycja ma większość uniemożliwia rządzącym powołanie na następcę Adama Bodnara swojego partyjnego kolegi? Co z tego, że w składzie orzekającym zasiadał sędzia "dubler", nielegalnie obsadzony w TK? Nic" - kontynuował.

"Dlaczego oni to robią? Bo mogą" - stwierdził Hołownia. Jak podkreślił, jeśli władza zachowuje się nieprzyzwoicie, należy ją zmienić. "Trzeba tylko przekonać ludzi, którzy nie wierzą, że to możliwe" - dodał lider Polski 2050.