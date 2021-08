Wypowiedź Władysława Frasyniuka o polskich żołnierzach. Jest zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie podpisane przez ministra obrony narodowej dotyczy znieważenia i zniesławienia żołnierzy.

Wpłynęło ono do prokuratury we wtorek późnym popołudniem - poinformowała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mariusz Błaszczak zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakim było znieważenie i zniesławienie polskich żołnierzy przez Władysława Frasyniuka na antenie TVN24.

Działacz opozycji z czasów PRL powiedział o żołnierzach, którzy razem ze Strażą Graniczną zabezpieczają granicę polsko-białoruską, że "nie służą państwu polskiemu". "Mam wrażenie, że to jest wataha (...), wataha psów, która otoczyła biednych słabych ludzi. (...) Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu" - powiedział Frasyniuk.

Zawiadomienie, które wpłynęło do prokuratur znajduje się w "obiegu kancelaryjnym". Oznacza to, że nie wyznaczono jeszcze prokuratora, która rozpozna to pismo.

