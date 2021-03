Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci czterech osób, które podróżowały samochodem osobowym w Zachodniopomorskiem. W niedzielę auto wjechało do Zalewu Kamieńskiego w Dziwnowie. Na jezdni nie było śladów hamowania. W tragicznym wypadku zginęła cała rodzina. Świadkowie zdarzenia mówią o "koszmarnym pechu".

Auto wjechało do Zalewu Kamieńskiego w Dziwnowie

- Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, na skutek którego śmierć poniosły wszystkie podróżujące autem osoby, w tym dwoje dzieci - powiedziała prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godz. 12.30 w Dziwnowie. Wieczorem policja ujawniła, że w wyciągniętym na nabrzeże samochodzie znaleziono ciała 38-letniej kobiety i 41-letniego mężczyzny oraz siedmioletniej dziewczynki i trzyletniego chłopczyka. W aucie był także pies, który również utonął. Zmarli to mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, jak podaje "Głos Szczeciński" - powiatu pyrzyckiego.

Śledczy gromadzą materiał dowodowy

- Pojazd został zabezpieczony do dalszych badań technicznych. Przesłuchano także świadków, w tym tych, którzy byli bezpośrednimi świadkami zdarzenia, zabezpieczono ciała wszystkich podróżujących pojazdem osób celem przeprowadzenia sekcji sądowo-lekarskiej, która zostanie zarządzona przez prokuratora - informuje Macugowska-Kyszka.

Prokurator powiedziała, że śledczy nadal gromadzą materiał dowodowy w celu wyjaśnienia przyczyn i odtworzenia przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

W akcji ratunkowej brała udział policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Szczegóły tragedii

Pojazd udało się odnaleźć około dwie godziny po tym, jak wpadł do wody. Leżał na dnie 10 metrów od brzegu na głębokości siedmiu metrów - podaje "Głos Szczeciński". Z informacji gazety wynika, że samochód zjechał z nabrzeża obok zacumowanych jednostek. Na jezdni nie ma śladów hamowania. Policja zabezpieczyła monitoring.

"Koszmarny pech"

Jak podkreślali świadkowie zdarzenia, z którymi rozmawiał "Głos Szczeciński", samochód wjechał w niewielką przestrzeń między statkami i barierkami ochronnymi.

- To wydaje się nieprawdopodobne, ale jeśli to było nieumyślne, to mieli koszmarnego pecha, że auto akurat w tym miejscu zjechało do wody. Tam jest naprawdę mało miejsca - opowiadała w dniu zdarzenia jedna z osób, które widziały zajście.

Na chwilę obecną prokuratura nie wykluczyła jeszcze oficjalnie żadnych ewentualnych scenariuszy. Badane są wszystkie hipotezy, które mogą wyjaśnić przyczyny tragedii.