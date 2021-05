W centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło do tragicznego wypadku. Z okna na czwartym piętrze wypadł 45-letni funkcjonariusz. Informację o wypadku potwierdziła Interia. "Rannemu została udzielona pomoc medyczna. Poszkodowany trafił do szpitala" - podał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z ustaleń PAP wynika, że mężczyzna zmarł.

Siedziba Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 10. Mężczyzna wypadł z okna na czwartym piętrze budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umiejscowionego przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie.



"Dziś na terenie siedziby #ABW w Warszawie doszło do wypadku, w którym poszkodowany został funkcjonariusz Agencji. Rannemu udzielona została pomoc medyczna. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policja i Prokuratura badają okoliczności zdarzenia" - napisał Żaryn na Twitterze.

"Doświadczony oficer"

"Jak udało się nam ustalić, był to pracownik Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych. (...) Według ustaleń o2.pl był to doświadczony oficer. W ABW służył 16 lat, do Agencji trafić miał z policji. (...) Nasi informatorzy wskazują, że mogła być to próba samobójcza" - czytamy na portalu, który jako pierwszy napisał o wypadku.



Zmarł w szpitalu

Z informacji, które uzyskała PAP, wynika, że funkcjonariusz zmarł w szpitalu kilkadziesiąt minut po wypadku. Czynności na miejscu tragedii prowadzone były w obecności prokuratora. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazała, że śledczy nie udzielają żadnych informacji o sprawie.

Informację o śmierci 45-latka podał też RMF FM.