Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział, że według wstępnych ustaleń do wypadku doszło, kiedy kierowca ciężarówki najechał na tył samochodu osobowego, który z kolei dobił do poprzedzającej go ciężarówki.

Ranny transportowany śmigłowcem

Ranne zostały dwie osoby jadące samochodem osobowym. Trafiły do szpitala, jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po wypadku ruch w kierunku Wrocławia został zablokowany. Kierowcy powinni objeżdżać to miejsce drogą krajową nr 78 w kierunku centrum Gliwic, a później drogą wojewódzką nr 408 i powrócić na trasę na węźle Ostropa lub dk 88 i dojechać do węzła Kleszczów.

Policjanci przewidują, że czynności na miejscu wypadku i usuwanie jego skutków wypadku mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin, wcześniej powinien zostać udrożniony jeden z pasów ruchu.