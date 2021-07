Będzie to kolejne w ostatnim czasie wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS. Poprzednie odbyło się w Przysusze w połowie czerwca i było poświęcone m.in. przygotowaniom do Kongresu podczas którego dokonano wyboru władz ugrupowania. Na kolejną kadencję jako szefa partii wybrano Jarosława Kaczyńskiego, zaś do grona dotychczasowych wiceprezesów PiS wszedł premier Mateusz Morawiecki.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki informując kilka dni temu o posiedzeniu wskazywał, że będzie ono dotyczyło podsumowania działania w sprawie Polskiego Ładu.

Reklama

Ponadto - dodał - na spotkaniu zostaną przedstawione plany na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o promocje Polskiego Ładu.

- Ale także to będzie takie spotkanie, które będzie dowodem konsolidacji klubu i ścisłej współpracy naszych posłów z naszym rządem - zaznaczył Terlecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie. Obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Budka w "Gościu Wydarzeń" o Polskim Ładzie: Ten rząd potrafi tylko wyrzucać pieniądze w błoto Polsat News