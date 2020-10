Po zmianach w rządzie zmiany w najbliższym otoczeniu prezydenta. Wśród nowych współpracowników Andrzeja Dudy pojawili się ludzie mający opinię sprawnych administratorów. Są i niespodzianki. Jak dowiedziały się "Wydarzenia" Polsatu, w Pałacu Prezydenckim pojawi się Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS. Informacje te potwierdziła Kancelaria Prezydenta.

Zdjęcie Marcin Mastalerek, na zdj. z 2015 roku /Mateusz Jagielski /East News

Nowa szefowa Kancelarii Prezydenta, były wojewoda małopolski jako prezydencki minister i były poseł PiS i Kukiz'15 jako etatowy doradca. To zmiany w najbliższym otoczeniu prezydenta, o których poinformował w środę (7 października) jego rzecznik, Błażej Spychalski.

Jak ustaliły "Wydarzenia" Polsatu, społecznym doradcą Andrzeja Dudy został Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS. To jemu prezydent dziękował podczas wieczoru wyborczego. - Marcin nie jest już w czynnej polityce, odszedł z niej, ale dla ojczyzny ratowania przyszedł i pomógł nam - mówił Andrzej Duda.

Kancelaria potwierdza

W środę wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "Marcin Mastalerek (ur. 15 września 1984 w Szczecinie), ekspert od wizerunku, komunikacji i marketingu, współtwórca zwycięskich kampanii wyborczych: Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, były polityk, działacz samorządowy, poseł na Sejm VII kadencji, obecnie wiceprezes Ekstraklasy S.A.", został powołany na doradcę społecznego prezydenta RP we wrześniu 2020 roku.

Nowa szefowa kancelarii

Prezydent Duda odwołał szefową KPRP Halinę Szymańską i powołał na tę funkcję Grażynę Ignaczak-Bandych, która do tej pory pełniła funkcję dyrektor generalnej prezydenckiej kancelarii. Wcześniej związana była z warszawskim samorządem, zasiadała m.in. w Radzie Warszawy, była przewodniczącą komisji edukacji i rodziny. Pracowała również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniła także funkcję dyrektora generalnego w centralnym urzędzie administracji rządowej - Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Od 2008 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

Sekretarzem stanu będzie też Małgorzata Paprocka. Z kolei pracę doradców głowy państwa ma nadzorować minister Piotr Ćwik, do niedawna wojewoda małopolski i zaufany współpracownik Beaty Szydło

Paweł Mucha pozostanie zastępcą szefa kancelarii, a Krzysztof Szczerski - szefem gabinetu prezydenta.

"Jeśli nie teraz, to kiedy?"

Jednym ze współpracowników zostanie również Łukasz Rzepecki, były poseł PiS i Kukiz'15. Był również dyrektorem biura poselskiego Marcina Mastalerka. Rzepecki został wykluczony z PiS w 2017 roku.

Były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zastanawia się, czy tego rodzaju gesty prezydenta mogą oznaczać coś więcej.

- To jest jego ostatnia kadencja. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeżeli chciałby budować swoją polityczną samodzielność, podmiotowość, to jest ten czas - ocenił.

