Wybór nowego RPO. Senat podjął decyzję

Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski nie uzyskał poparcia senackiej większości. Tym samym jego kandydatura przepadła. To czwarta bezskuteczna próba wyboru następcy Adama Bodnara przez obie izby polskiego parlamentu. W czwartkowym głosowaniu zadecydował jeden głos.

Zdjęcie Bartłomiej Wróblewski / Stanisław Kowalczuk / East News

W czwartkowym głosowaniu za udzieleniem poparcia Bartłomiejowi Wróblewskiemu brało udział 99 senatorów. Głos za oddało 48, natomiast przeciw - 49. Wstrzymało się dwóch senatorów.



- Chciałbym podziękować za wiele spotkań , rozmów, które odbyliśmy w ostatnich tygodniach. To był bardzo inspirujący czas. Mam nadzieję, że Senat w kolejnym podejściu wyrazi zgodę i wybierze RPO, dlatego że jest to ważna funkcja, ogromna odpowiedzialność i wielka strata dla obywateli, jeśli instytucja nie może normalnie działać - mówił Wróblewski.



W kwietniu kandydat PiS, poseł Bartłomiej Wróblewski, zyskał poparcie większości sejmowej. Aby mógł objąć to stanowisko musiał uzyskać jednak poparcie większości Senatu.

Wróblewski po wyborze przez Sejm na RPO zapraszał do rozmowy senatorów różnych opcji politycznych. W poniedziałek spotkał się m.in. z szefem senackiego klubu KO Marcinem Bosackim, który po spotkaniu poinformował, że zaapelował do Wróblewskiego by zrezygnował z ubiegania się o urząd RPO i ustąpił komuś bardziej bezstronnemu.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.