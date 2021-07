Wszystkie logotypy głównych marek będą spójne, tak aby klienci i widzowie wiedzieli, że są to marki z Grupy Polsat Plus. To co łączy wszystkie marki, to możliwość wyboru przez każdego klienta i widza w dowolny sposób, w wybranym przez siebie czasie i miejscu, indywidualnie dobranych usług, produktów i treści w atrakcyjnej cenie. W obszarze wizualnym i komunikacyjnym następuje harmonizacja strategiczna marek. Zmiany będą wprowadzane przez najbliższych kilka tygodni, tak aby klienci i widzowie mogli się z nimi spokojnie zapoznać.

· Plus będzie miał nowy logotyp

· Polsat będzie miał nowy logotyp

· Polsat Box zastąpi markę Cyfrowy Polsat

· Polsat Box Go zastąpi Iplę i CP GO (Cyfrowy Polsat Go)

· Polsat Go to nowy serwis

Plus łączy ludzi dzięki najnowocześniejszym technologiom komunikacyjnym i najlepszemu internetowi 5G w Polsce. Polsat - to najlepsze emocje, treści i produkcje - rozrywka, sport, filmy, seriale, programy. Polsat Box - to wybór treści i dostępu do nich - każdy i wszędzie będzie mógł wybrać swoje treści oraz kiedy, gdzie, z kim i w jaki sposób będzie z nich korzystał. Polsat Box Go to dostęp do treści w internecie - ponad 100 kanałów TV, tysięcy godzin filmów, seriali, sportu i najlepszej rozrywki. Polsat Go to serwis, w którym będą dostępne online, za darmo najlepsze treści wyłącznie Telewizji Polsat.

- Nasze kluczowe i podstawowe marki to Plus, Polsat i Polsat Box. Oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług, z których każdy może wybrać to, co jest dla niego najlepsze i co mu najbardziej odpowiada w atrakcyjnej cenie. Plus łączy ludzi - dzięki najnowocześniejszym usługom telekomunikacyjnym i najlepszemu w Polsce internetowi 5G umożliwia wszystkim komunikowanie się, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń czy rozwijanie swoich firm. Dzięki Polsatowi mogą cieszyć się kontentem i przeżywać emocje, jakie się z nim wiążą. Polsat Box to platforma, która zapewni dostęp do różnorodnych treści w wybranym przez siebie miejscu, czasie i sposobie - a Polsat Box Go zapewni ten dostęp online na dowolnym urządzeniu. Każda marka zapewnia odbiorcom możliwość wyboru tego, czego chcą i potrzebują - wszystkie nasze marki łączy hasło: Wybierz swoje wszystko - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Wybierz swoje wszystko i Ty rządzisz

W obszarze wizualnym i komunikacyjnym następuje harmonizacja strategiczna marek - logotypy pochodzą z tej samej rodziny i są do siebie podobne. Wspólne i spójne są hasło i charakterystyczne motywy graficzne, wykorzystywane przez każdą markę.

- W nowym haśle łączącym nasze firmy i marki: Wybierz swoje wszystko, najważniejsze jest słowo "swoje" - pokazujące, że możesz wybrać dokładnie to, co najbardziej Ci odpowiada i jest dla Ciebie najlepsze. Nasz przekaz w kampanii reklamowej do każdego mieszkańca Polski to: Ty rządzisz - nie jakaś firma czy marka, ale Ty - każdy indywidualnie podejmuje swoje własne decyzje. Rządzisz, bo konfigurujesz jak chcesz, wybierasz to, co lubisz, swobodnie łączysz, włączasz i wyłączasz, ustawiasz, zmieniasz, modyfikujesz. Bo masz coś najlepszego, najlepiej wybrałeś i decydujesz - Wybierasz swoje wszystko - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Polsat Box - nowa marka - zastąpi markę Cyfrowy Polsat

W ramach zmian powstaje nowa marka Polsat Box, która zastąpi markę Cyfrowy Polsat. Oferta Cyfrowego Polsatu, z której usług korzystają miliony mieszkańców Polski, była symbolem telewizji satelitarnej i największej platformy w Polsce, która dzięki dekoderowi i antenie satelitarnej, dała realnie milionom Polaków dostęp do telewizji. Teraz marka Cyfrowy Polsat zmienia się w Polsat Box.

- Oferujemy swoim klientom i widzom już nie tylko oglądanie telewizji i dostęp do kanałów przez antenę i dekoder satelitarny, ale wiele różnych usług, dostęp również przez internet, możliwość oglądania dzięki Polsat Box Go treści na różnych urządzeniach - na telewizorze, smartfonie, tablecie, komputerze czy laptopie, w dowolnym miejscu, o dowolnej porze. To również oferta dostępna w serwisie i aplikacji online - mówi Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

- Polsat Box powstaje, gdyż dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb i zwyczajów naszych klientów i widzów. Wiemy, że chcą mieć wybór i możliwość dostępu do swoich kanałów tv, filmów, seriali, wydarzeń sportowych, kiedy, jak, gdzie i w jaki sposób chcą - na telewizorze poprzez antenę satelitarną czy coraz częściej przez internet. I wszystko to gromadzi w sobie marka Polsat Box, dzięki której każdy w dowolnym momencie może wybrać to, co mu się podoba, w sposób, jaki mu odpowiada i w atrakcyjnej cenie - mówi Maciej Stec, Wiceprezes ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Polsat Box Go - serwis i aplikacja online, który zastąpi Iplę i CP GO

Polsat Box Go będzie serwisem online, do którego dostęp będą mieli wszyscy obecni i nowi użytkownicy Polsat Box, a także klienci nieposiadający usług Grupy.

Abonenci Polsat Box będą mieli bezpłatny dostęp do treści w Polsat Box Go w ramach posiadanej oferty i pakietów telewizyjnych. Dotychczasowi posiadacze płatnych pakietów w Ipli i CP GO będą je mieli nadal dostępne w ramach Polsat Box Go. Dostęp do oferty kilku prostych pakietów będzie mógł wykupić każdy chętny, nawet niebędący abonentem Polsat Box.

Polsat Go - nowy serwis i aplikacja z treściami Telewizji Polsat

Polsat Go będzie nowym serwisem i aplikacją Grupy, która będzie oferowała online bezpłatny dostęp do najlepszych treści Telewizji Polsat w modelu z reklamami.

Kampania reklamowa

Działania komunikacyjne rozpoczęliśmy kampanią, której hasłem przewodnim było pytanie "Kto rządzi... internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami, sportem?". W pierwszej odsłonie kampanii, celowo nie pokazywaliśmy naszych marek, aby wzbudzić ciekawość i zaintrygować odbiorców. Obecnie zaczynamy kolejny etap komunikacji, gdzie odsłaniamy nasze marki i odpowiadamy na pytanie "Kto rządzi?". A tym, kto rządzi jest każdy z nas - mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, odbiorca programów, filmów, seriali. Rządzi, bo wybiera to, co chce, co lubi i co jest mu potrzebne. Rządzi, bo ma to, co jest najlepsze. Spójne hasło dla wszystkich marek to "Wybierz swoje wszystko" - zgodnie z przekazem indywidualnego wyboru z pełnej gamy usług, produktów i treści z oferty Grupy Polsat Plus" - mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

Kiedy i jak

Cały proces zmiany marek i logotypów potrwa kilka najbliższych tygodni. Nie chcemy zaskakiwać klientów i widzów "nagłą" rewolucją. Chcemy, aby wszyscy mieli czas na zapoznanie się z naszymi nowymi markami oraz logotypami. Będziemy informować na bieżąco naszych klientów i widzów o poszczególnych zmianach - kiedy nastąpią i co oznaczają.

Informacja o podmiotach świadczących usługi

Podmiotem świadczącym usługi Polsat Box i Polsat Box Go, które zastępują marki Cyfrowy Polsat, Ipla i CP GO, będzie nadal ta sama firma - Cyfrowy Polsat S.A. Plus to marka firny Polkomtel Sp. z o.o., a Polsat i Polsat Go to marki firmy Telewizja Polsat Sp. z o.o.