Wuj Daniela Obajtka: Wyrządził mi wielką krzywdę

"Mój syn nie wymagał takiej opieki jak on. (…) Dziś powiedziałbym, że wyrządził mi wielką krzywdę. I że zrujnował relacje rodzinne" – powiedział "Gazecie Wyborczej" Roman Lis, wuj Daniela Obajtka.

Zdjęcie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Gazeta Wyborcza" napisała w ubiegłym tygodniu, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, w czasach, gdy był wójtem Pcimia, "chciał wykończyć firmę swojego wuja. Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował w tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem". Gazeta przekonuje, że dowodem na to są nagrania rozmów Obajtka, które ujawniono.

Teraz "Gazeta Wyborcza" publikuje wywiad z Romanem Lisem, wujem Obajtka.



"Ja go uczyłem jak się ma ubierać, jak się ma zachowywać. W ogóle wszystkiego go uczyłem. Przecież on nie umiał nic, jeśli chodzi o prowadzenie firmy czy o relacje między ludźmi. Doradzałem mu we wszystkim - jak się pracuje w firmie, co to ma znaczyć. Wszystko" - mówi Lis.

"Dziś powiedziałbym, że wyrządził mi wielką krzywdę. I że zrujnował relacje rodzinne" - twierdzi na łamach "Gazety Wyborczej" wujek Obajtka.

"Dowiedziałem się o jego majątku, który nijak miał się do jego dochodów. Wiedziałem, że te pieniądze muszą pochodzić z nielegalnego źródła, a najprawdopodobniej, to właśnie z mojej firmy" - powiedział Lis.

Orlen: Tezy niemające potwierdzenia w faktach

Przypomnijmy, że do rewelacji "Gazety Wyborczej" odniósł się PKN Orlen. W oświadczeniu przekazano, że artykuł pt. "Taśmy Obajtka" zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną.

"Stawiane w artykule tezy, niemające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach których pochodzenia, integralności, czasu i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen jak również naruszają dobre imię prezesa Daniela Obajtka. Publikacja ma na celu zdyskredytowanie prezesa zarządu spółki w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne" - napisano.

Podkreślono, że wobec Daniela Obajtka, pełniącego od lutego 2018 roku funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. "Zwracamy również uwagę, że zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu Daniela Obajtka były jawne do 2016 roku. Prezes Daniel Obajtek składał je rokrocznie od wejścia w życie przepisów obligujących go do tego - najpierw jako wójt, później jako prezes ARiMR" - podał PKN Orlen.

"Należy też podkreślić, że kontrolę oświadczeń majątkowych prezesa Daniela Obajtka za lata 2002-2013 przeprowadziło CBA i nie dopatrzyło się żadnych uchybień. W związku z tym, że w artykule wykorzystano fragmenty nagrań rozmów z bliżej nieokreśloną osobą, które dodatkowo powstały bez zgody oraz wiedzy prezesa PKN Orlen, poddamy je analizom prawnym" - czytamy w oświadczeniu.