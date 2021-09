Dziś o północy mija termin na wzięcie udziału w spisie powszechnym. Główny Urząd Statystyczny szykuje się na spore obłożenie i wydłuża czas pracy punktów, gdzie można się spisać.

Tymczasem jak podaje serwis niebezpiecznik.pl na finiszu akcji spisywania doszło do pomyłki, jednej z urzędniczek. Kobieta odpisywała osobom, które miały problem z dostępem do aplikacji do samospisu.

Urzędniczka, prawdopodobnie chcąc uprościć sobie pracę, odpisała na jedno z pytań, kierując maila jednocześnie do 500 osób. Przez przypadek nie ukryła jednak adresów mailowych odbiorców, więc każda z tych osób, otrzymała adresy pozostałych.

Jak relacjonuje serwis niebezpiecznik.pl, kiedy kobieta zorientowała się co zrobiła, próbowała "odwołać wiadomość", w wyniku czego wysłała kolejną wiadomość do wymienionych wcześniej osób. W następnej wiadomości urzędniczka przeprosiła adresatów maila.

"W nawiązaniu do poprzedniego maila uprzejmie przepraszam za zaistniałą sytuację, w której zostały ujawnione adresy mailowe adresatów wiadomości. Proszę o wykasowanie wspomnianej wiadomości i nie posługiwanie się danymi w niej zawartymi" - napisała urzędniczka (treść maila cytuje jeden z czytelników serwisu niebezpiecznik.pl).

Ostatni dzień spisu powszechnego

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Jest obowiązkowy i potrwa do końca września.



Jak wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".