Wojciech Maksymowicz gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był Wojciech Maksymowicz, poseł koła parlamentarnego Polska 2050. Pytany był m.in. o to, czy przyspieszone wybory jesienią tego roku to realny scenariusz oraz czy tarcia wewnątrz koalicji Zjednoczonej Prawicy, której członkiem do niedawna jeszcze był prof. Maksymowicz, mogą wykoleić rząd Prawa i Sprawiedliwości?

