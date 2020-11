- Nie będę składał skargi na chłopaka jednego czy drugiego, którzy mnie popchnęli - stwierdził wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej Krzysztof Gawkowski powiedział w Sejmie, że Czarzasty został pobity przez policję.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /East News

- Włodzimierz Czarzasty został właśnie pobity przez policję - powiedział wieczorem w Sejmie Krzysztof Gawkowski (Lewica), nieoczekiwanie prosząc o głos w czasie obrad. Jak dodawał, policja użyła siły wobec wicemarszałka i innych posłów.



Lewica opublikowała w mediach społecznościowych informację, że policja użyła siły wobec Czarzastego.



Niedługo po tym w Sejmie pojawił się Czarzasty i zabrał głos na konferencji prasowej. - Nie zgłoszę zażalenia - zapowiedział. - Oni nie bardzo wiedzieli, po co tam byli. Podpuszczają was ludzie bez sumień, którzy mają w tym polityczny interes - stwierdził. - Szef im karze, oni to wykonują. Życzę im refleksji - dodał.

Policja: Wyjaśniamy sprawę

Do sprawy odniosła się stołeczna policja. "W związku z informacją dot. interwencji policyjnej, wobec Pana Wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, Komendant Stołeczny Policji skierował w miejsce incydentu policjantów Wydziału Kontroli celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości" - napisano na Twitterze.

W Warszawie trwa strajk kobiet. Dzisiejsze wydarzenia relacjonujemy dla Państwa TUTAJ .



Kaczyński: Macie krew na rękach

- Panie premierze Kaczyński, co się teraz dzieje na ulicach? Niech pan wyjdzie i powie - pytała wcześniej na sali obrad posłanka Monika Wielichowska (KO), pokazując zniszczoną legitymację poselską.



Gdy marszałek Witek ogłosiła już 10 minut przerwy, na mównicę wyszedł Jarosław Kaczyński. - Najpierw łaskawie zdejmijcie błyskawice esesmańskie - zaczął do posłów opozycji. - A po drugie, wszystkie demonstracje, które popieraliście, kosztowały już życie wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - powiedział.