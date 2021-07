- Potwierdzamy, będzie blokada Helu na drodze wyjazdowej z Władysławowa. Będziemy razem z rybakami manifestować na obu pasach ruchu. Manifestacja jest zgłoszona i w pełni legalna - tłumaczył na Facebooku Michał Kołodziejczak, szef AgroUnii. Kołodziejczak przekazał, że rolnicy będą solidaryzować się z rybakami, którym zakazuje się połowów dorsza.

- Rybacy zostali oszukani. Tym ludziom nie każą pracować i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności - przekazał.



Jak podają policjanci protest potrwa od godz. 9 do 16. Zablokowanie ulicy we Władysławie znacznie utrudni ruch w stronę Półwyspu Helskiego, który w sezonie wakacyjnym jest już i tak zakorkowany.

Lepiej wybrać pociąg

"Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i ostrożność. Jeśli tego dnia planujemy wyjazd na półwysep - warto się zastanowić nad innym środkiem transportu takim jak pociąg czy prom. Jeżeli jednak, ktoś zdecyduje się na wycieczkę na Półwysep autem, będzie musiał uzbroić się w cierpliwość." - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Pucku.