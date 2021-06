Wizyta prezydenta Niemiec w Polsce. Andrzej Duda: między naszymi krajami nie ma granicy

Po ceremonii oficjalnego powitania prezydenci Duda i Steinmeier rozmawiali w "cztery oczy", a później spotkały się ze sobą delegacje pod przewodnictwem głów państw. Jednym z tematów rozmowy prezydentów była kwestia realizacji Traktatu sprzed 30 lat, o czym informował szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Jak wskazał, przywódcy poruszą też kwestie bieżące, w tym wydarzenia na Białorusi i na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej oraz "nowe relacje transatlantyckie, które wyłaniają się z ostatnich decyzji i ruchów po stronie amerykańskiej i niemieckiej".

Reklama

Duda: Żelazna kurtyna upadła dla dobra nas wszystkich

Następnie przywódcy zorganizowali konferencję prasową. Polski prezydent wskazał na niej, że Traktat miał "przełomowy charakter w naszej historii i został podpisany w niezwykle przełomowym czasie". - To był rok 1991, tuż po głębokich przemianach, które następowały wtedy w Polsce, w Niemczech, w Europie. Po zmianach ustrojowych, czy w trakcie zmian ustrojowych, ale także i niezwykle znaczący w kontekście zjednoczenia Niemiec - zaznaczył.



Wskazał na upadek Muru Berlińskiego, który był symbolem "powalenia żelaznej kurtyny". - W trakcie naszego spotkania podkreślałem, że stało się to dla dobra nas wszystkich, dla dobra obu naszych narodów i innych narodów Europy. Dla dobra Polaków, Niemców, że było to także i dzieło polskiej Solidarności - stwierdził.



Duda przypomniał o "twardej postawie polskich robotników i społeczeństwa, które pokojowo walczyły o to, by wyzwolić się z okowów komunizmu". - Swoją determinacją dały sygnał także i innym społeczeństwom, również i narodowi niemieckiemu do tego by być razem, że jest wielka szansa na historyczną przemianę i ta przemiana się stała - mówił prezydent RP.



"De facto nie ma granicy polsko-niemieckiej"

Jak dodał, ta przemiana dokonała się także dzięki wsparciu sojuszniczemu m.in. ze strony USA. W tym kontekście Duda wymienił też postacie takie jak Ronald Reagan, Jan Paweł II, Margaret Thatcher, Helmut Kohl czy Michaił Gorbaczow.

Duda podkreślał, że jego rozmowa ze Steinmeierem dotyczyła m.in. ostatnich 30 latach m.in. w kontekście zmian, które w tym czasie nastąpiły i "jak to jest niezwykły czas na przestrzeni całokształtu ponad tysiącletnich relacji polsko-niemieckich". Przyznał, że de facto między Polską a Niemcami nie ma granicy i można swobodnie się przemieszczać pomiędzy krajami, a także, że wiele polskich firm jest w Niemczech, a niemieckich w Polsce.



- Wiele polskich rodzin utrzymuje się dzięki tej polsko-niemieckiej współpracy, która rozkwita i która - przede wszystkim - na tym polu gospodarczym i społecznym, gdyby dzisiaj miała zostać rozerwana, to oznaczałoby to niewyobrażalny kryzys dla obydwu naszych państw - stwierdził Duda.



W jego opinii "można śmiało powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj w wyniku tych 30 lat zapleceni w tym najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu". - Obydwaj z panem prezydentem głęboko wierzymy, że ta współpraca będzie na przestrzeni najbliższych lat rozkwitała, powodując dobrobyt społeczeństw obu naszych krajów. Wierzymy w to, że ten czas kolejnego trzydziestolecia traktatu, który rozpoczyna się, będzie dla Polski i Niemiec czasem dobrym - dodał.



Wspólne śniadanie, spotkanie z młodzieżą

Polski prezydent wydał także na cześć niemieckiej głowy państwa oficjalne śniadanie. Po południu obaj przywódcy spotkali się na Zamku Królewskim z młodzieżą z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.



- Warto, by nasi niemieccy partnerzy wysłuchali po raz kolejny naszych krytycznych opinii i przestróg, jeśli chodzi o konsekwencje realizacji gazociągu Nord Stream 2. My konsekwentnie przekazujemy nasze krytyczne stanowisko w tej sprawie zarówno stronie amerykańskiej, jak i niemieckiej. Wskazujemy na konsekwencje w postaci wzrostu napięcia i spadku bezpieczeństwa w Europie - powiedział Szczerski.



Szef BPM dodał, że Traktatu "nie można uznać za dokument historyczny, który jest zamknięty i zrealizowany". - Trzeba do niego podejść jako do aktu, który w wielu miejscach nadal wymaga zabiegów, by zrealizować jego postanowienia - podkreślił, uściślając, iż chodzi przede wszystkim o zwrot dóbr kultury oraz prawa polskiej mniejszości w Niemczech.



- Jeżeli chodzi o nakłady na mniejszość, to Polska wydaje dziesięciokrotnie więcej na mniejszość niemiecką w Polsce niż wynoszą nawet tylko deklarowane, nie realnie wydatkowane, nakłady państwa niemieckiego na mniejszość polską w Niemczech - powiedział Szczerski.



30 lat od historycznego traktatu

Jak dodał, Polska "od 30 lat czeka też na upamiętnienie w Berlinie polskich ofiar zbrodni nazistowskich". - To są rzeczy, które warto przy okazji tej rocznicy podkreślić, bo są to sprawy, jak się wydaje, niekontrowersyjne i powinny już dawno być zrealizowane, a pozostają wciąż wyłącznie zapisem, bez realizacji - stwierdził prezydencki minister.



17 czerwca 1991 r. w Bonn kanclerz RFN Helmut Kohl i premier RP Jan Krzysztof Bielecki podpisali Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wraz z parafowanym siedem miesięcy wcześniej traktatem o granicy na Odrze i Nysie otworzył on nowy rozdział w relacjach obu państw. Jak zapisano w pierwszym artykule traktatu - Polska i Niemcy mają "dążyć do stworzenia Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe wartości, a granice utracą dzielący charakter".

"Można zrobić więcej w tej kwestii"

Prezydenci Polski i Niemiec byli pytani o kwestię nauczania języka polskiego i niemieckiego dla mniejszości w obu krajach.



- Rząd RFN nie ma kompetencji, jeśli chodzi o politykę edukacyjną, szkolną. To leży w kwestii landów - powiedział Steinmeier. W jego opinii, "można jednak więcej zrobić w tej kwestii". - Było widać, że atrakcyjność nauczania języka polskiego jest większa, liczba uczniów uczących się języka polskiego wzrosła - dodał.

Prezydent Niemiec zapewnił, że będzie nadal zabiegał o to, aby więcej uczniów korzystało z oferty nauki języka polskiego. Wyraził też nadzieję, że będzie więcej takich ofert w niemieckich szkołach.



Steinmeier zaznaczył, że "napawają go niepokojem decyzje o zmniejszeniu liczby godzin języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce z pięciu do trzech godzin lekcyjnych". W jego opinii, "to znaczne skrócenie oferty".



Z kolei prezydent Andrzej Duda przekazał, że "mniejszość niemiecka w Polsce ma swoje szkolnictwo, na które Polska wydaje 50 mln euro rocznie". Poinformował, że 50 tys. uczniów korzysta z tego specjalnego programu dla mniejszości niemieckiej w Polsce.

Prezydent Duda przypomniał, że ta kwestia znajduje się w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki, ze współdziałaniem samorządów.



Prezydent Polski zwrócił uwagę na problem "braku prawnego statutu mniejszości dla Polaków w Niemczech". - Polacy mieszkający w Niemczech nie mają w sensie prawnym statutu mniejszości. Ubiegamy się jako polskie władze, aby odzyskały status mniejszości - mówił Andrzej Duda.



Zapowiedział, że powstanie specjalny fundusz dla szkół społecznych polonijnych w wysokości 5 mln euro rocznie, który będzie wspierał naukę dla dzieci pochodzenia polskiego. - Mamy nadzieję, że zostanie to zrealizowane - oświadczył prezydent Duda.