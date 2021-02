- Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News europoseł PiS, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Reklama

Zdjęcie Witold Waszczykowski /AFP

Na początku Piotr Witwicki zapytał gościa programu o sytuację związaną ze szczepieniami przeciw COVID-19. - Jest tak dobrze, na ile mamy szczepionek - powiedział Witold Waszczykowski. - Są wykorzystywane w takim tempie, na ile jest to możliwe. Nie ma żadnych szczepionek, które odkładamy na później dla jakichś grup uprzywilejowanych - dodał.



Reklama

Jak podkreślił, "problem polega na baraku szczepionek, a nie na naszych zdolnościach". Te "zdolności" na tle Unii Europejskiej - jak stwierdził polityk - "są jedne z najlepszych".

Prowadzący nawiązał do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podzielenia się patentami szczepionek. - Mamy wyjątkowy towar, który może ratować życie. I to na masową skalę. W związku z tym warto rozważyć tę propozycję - mówił gość programu. Oczywiście nie za darmo - dodał. - Nie chodzi, by upaństwowić te firmy - podkreślił Waszczykowski. Jak dodał, warto jednak znaleźć jakiś sposób, by tymi patentami się dzielić.

Na pytanie o sytuację Zjednoczonej Prawicy Witold Waszczykowski odpowiedział, że jest w "niezłej" kondycji. Europoseł skomentował też wywiad z prezesem PiS. - Od tego jest naszym szefem i mentorem. Część polityków oczekuje pewnej wykładni i bardzo dobrze, że w kluczowych momentach Jarosław Kaczyński takich wywiadów udziela i tłumaczy pewną politykę - stwierdził.

- Zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że jeśli spory w Zjednoczonej Prawicy miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to one są przykre i nie do zaakceptowania - tłumaczył.

- Nie mamy dzisiaj alternatywy. Gdybyśmy oddali władzę, to doszłoby do wielkiego chaosu w Polsce, odwrócenia wielu reform, zatrzymana całej polityki społecznej i socjalnej, zmiany sojuszy w Europie - powiedział europoseł.



Więcej: Polsat News