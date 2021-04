Wielkopolskie: Wysycha jezioro w popularnej miejscowości wypoczynkowej

Wysycha jezioro Niedzięgiel w Skorzęcinie, popularnej miejscowości wypoczynkowej w Wielkopolsce. Według ekologów jezioro może zniknąć w ciągu 20-30 lat.

Zdjęcie Jezioro Niedzięgiel / Lukasz Gdak/Polska Press/East News / East News

Jak donosi "Głos Wielkopolski", wody w jeziorze ubywa w drastycznym tempie.



Dlaczego jezioro wysycha?

Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze" podkreśla, że to wina zmian klimatu. Wskazuje, że ostatnie lata były najbardziej suche w historii pomiarów. Przez to, że nie ma śnieżnych zim, do jeziora nie dopływają w sposób naturalny wody ze zlewni - jest to podstawowa przyczyna jego wysychania.



Drugim powodem, na który wskazuje Drzazgowski, są istniejące od 75 lat kopalnie, które doprowadziły do dużych zmian w ekosystemie.

Czarny scenariusz być może za 20-30 lat

Działacz "Eko-Przyjezierza" podkreśla, że trzeba zrobić wszystko, by doprowadzić wodę do rejonu Pojezierza Gnieźnieńskiego, inaczej Niedzięgiel i inne jeziora wyschną. W konsekwencji może to doprowadzić do śmierci rosnących tam lasów sosnowych, a także katastrofy okolicznego rolnictwa.

- W Skorzęcinie będzie wyglądało tak, jakbyśmy odwiedzili bardzo gorące rejony Hiszpanii - ostrzega Drzazgowski w "Głosie Wielkopolskim".

