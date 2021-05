- Ciągle chcemy poprawiać jakość służby zdrowia, chcemy kształcić więcej lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, tak, żeby łatwiej można było dostać się do specjalisty. To jest jeden z głównych obszarów naprawy służby zdrowia - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Szpitalu Powiatowym w Rykach.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / PAP/Mateusz Marek / PAP

Reklama

- Pandemia uświadomiła nam wszystkim na całym świecie jak ważna jest przebudowa służby zdrowia. Nie ma dobrej służby zdrowia bez zasilenia jej dodatkowymi środkami. Prawo i Sprawiedliwość wypracowało nowe środki, a dowodem tego jest szpital w Rykach - mówił szef rządu.

Reklama

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Premier Morawiecki objazd rozpoczął od krótkiego briefingu przed siedzibą PiS, na ul. Nowogrodzkiej. Odnosząc się do pandemii koronawirusa, zwracał uwagę, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a potem trzeba je odbudowywać latami