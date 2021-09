Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak: Wracamy do "białego miasteczka"

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia spotkali się z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. - To spotkanie to pierwszy krok do wyjścia z impasu i jesteśmy zdeterminowani do dalszych działań. A teraz wracamy do "białego miasteczka" - przekazał po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak.

Zdjęcie Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak podczas wypowiedzi dla mediów po spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia / Paweł Supernak / PAP