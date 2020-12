- Polityka jest grą zespołową. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się podawać do dymisji, tym bardziej, że w sprawie na przykład ostatniego szczytu UE prezentuje konsekwentne zdanie, ani o milimetr go nie zmieniłem – w ten sposób wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski skomentował nieoficjalne doniesienia PAP o jego dymisji.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej w PiS Janusz Kowalski wkrótce straci stanowisko. Taką decyzję miał podjąć wicepremier i minister Jacek Sasin. Sprawa ma związek z ostatnimi wypowiedziami polityka dotyczącymi negocjacji unijnego budżetu . Następcę Kowalskiego - zgodnie z umową koalicyjną - ma zarekomendować Solidarna Polska.

Zapytany o te doniesienia w RMF FM, Kowalski odpowiedział: - To nie Polska Agencja Prasowa zmienia skład rządu. Jest umowa koalicyjna, Solidarna Polska, Porozumienie i PiS tworzą rząd. Działamy wspólnie dla dobra Polski.

Jak dodał, "nie widzi powodu, dla którego miałby się podawać do dymisji".

Ziobro: Plotka, która ma wywołać napięcie

Sprawę skomentował też na antenie Polskiego Radia 24 lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości ocenił, że nieoficjalne doniesienia o dymisji Kowalskiego to "plotka, która ma na celu wywołać napięcie wewnątrz środowiska koalicji".

- Wniosek Janusza Kowalskiego był w pełni uprawniony. Nie bierzemy pod uwagę sytuacji, w której członek Solidarnej Polski, który składa wniosek w ramach ciał statutowych, może być z tego powodu karany w ramach funkcjonowania koalicji - powiedział Ziobro.

W sobotę zebrał się zarząd Solidarnej Polski, by omówić bieżącą sytuację i skutki porozumienia w sprawie budżetu UE zawartego na szczycie Rady Europejskiej. Jak poinformował lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, głosami 12 do ośmiu zarząd partii odrzucił wniosek jednego z jej członków o wyjście ugrupowania z koalicji rządzącej. Kowalski potwierdził, że to on wnioskował o opuszczenie Zjednoczonej Prawicy.