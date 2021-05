Policja publikuje wizerunki dwóch włamywaczy, którzy okradli mieszkanie należące do małżeństwa funkcjonariuszy ze stołecznej komendy. Mundurowi podejrzewają, że te same osoby mogą stać za serią włamań do warszawskich mieszkań.

Zdjęcie Służby publikują wizerunki sprawców / Policja

Dwoje włamywaczy miało okraść mieszkanie położone na warszawskich Bielanach, należące do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

"Prezentujemy zdjęcia z nagrań monitoringu z wizerunkami sprawców kradzieży z włamaniem do mieszkania małżeństwa policjantów z Komendy Stołecznej Policji mieszkających na warszawskich Bielanach oraz dewastacji mieszkania i przedmiotów codziennego użytkowania" - wyjaśniali policjanci na Facebooku.

Zdaniem funkcjonariuszy te same osoby mogą być odpowiedzialne za włamania i kradzieże dobytku z mieszkań w innych częściach stolicy. "Osoby te, jak wskazują dotychczasowe ustalenia, mogą dokonywać kradzieży i włamań w Warszawie oraz okolicach" - podkreśliła policja.

Funkcjonariusze apelują także o pomoc. "Jeżeli ktoś rozpoznaje te osoby lub posiada jakiekolwiek informacje dotyczące sprawców w tym zakresie, proszony jest o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VI pod numerem telefonu 47 723 04 13 oraz 112 lub 997".