Warszawa: Paweł Rabiej podziękował wszystkim, z którymi współpracował

Paweł Rabiej podziękował wszystkim, z którymi współpracował w mieście przez ostatnie dwa lata. Poinformował także, że nie będzie komentował swojej dymisji, o której zdecydował prezydent Warszawy.

Zdjęcie Paweł Rabiej /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wtorek, że podjął decyzję o dymisji Rabieja w związku z tym, że dotychczasowy wiceprezydent odpowiedzialny w stołecznym ratuszu za obszar zdrowia, w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody. Obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał Rabiej, przejęła w warszawskim ratuszu wiceprezydent Renata Kaznowska.

"Nie będzie komentarzy. Stało się, co się stało. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem w mieście przez te dwa lata. W pomocy społecznej, żłobkach, zdrowiu. Dużo razem zrobiliśmy" - napisał w środę na Twitterze Rabiej. Jak dodał, praca z tymi ludźmi była lekcją zarządzania miastem i miłości do Warszawy. "Jesteście wspaniali!" - podkreślił.





Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka przekazała w środę, że w związku z dymisją Paweł Rabiej ma załatwić sprawy kadrowe do końca tygodnia. Do tego czasu ma też przekazać prowadzone przez siebie sprawy urzędnikom, którzy będą odpowiadać za tematy podlegające mu do tej pory.