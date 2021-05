Waldemar Buda ws. KPO: Wydaje mi się, że przekonaliśmy marszałka Grodzkiego

Zakończyło się spotkanie wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. - Wydaje mi się, że przekonaliśmy pana marszałka, że Senat nie powinien przyjmować poprawek do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy - powiedział Waldemar Buda, dodając, że MFiPR oczekuje, by ratyfikacja odbyła się jeszcze w tym tygodniu.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował po wtorkowym spotkaniu z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, że zaprosił senatorów na spotkanie w MFiPR, które byłoby poświęcone Krajowemu Planowi Odbudowy. - Termin jest do uzgodnienia, ale każdy senator bez względu na klub mógłby przyjść na takie spotkanie i porozmawiać na temat KPO, tak by komisje senackie nie przedłużały swoich prac i proces ratyfikacyjny został zakończony w tym tygodniu - powiedział wiceminister Buda dziennikarzom.

Dodał, że poinformował marszałka, że już 22 państwa UE dokonały ratyfikacji i Polska będzie jednym z ostatnich państwa, jakie tej ratyfikacji będzie dokonywać. -Nasze zastrzeżenia budzi to, że z uwagi na postawę Senatu ta ratyfikacja nie jest dość sprawna - mówił Buda.

Przypomniał, że także samorządowcy oczekują szybkiej ratyfikacji. - W odpowiedzi otrzymałem informacje, że do przemyślenia jest ta propozycja spotkania. Co do terminu, pan marszałek powiedział, że komisje potrzebują jeszcze kilkunastu dni na prace - zaznaczył Buda. - Senat, miałby się zająć ratyfikacją 27 maja - informował Buda.

- Apelowałem, żeby to się odbyło jeszcze w tym tygodniu - dodał.

"Czekamy na ruch pana marszałka"

Wiceminister poinformował, że przekazał opinie prawną MFiPR, że jakiekolwiek dodatki do ustawy ratyfikacyjnej są niedopuszczalne, a także przekazał swoją wątpliwość w sprawie preambuły. - Apelowałem, żeby zrezygnować z preambuły, by nie komplikować sytuacji prawnej, bo istnieje taka obawa, że przekazanie ratyfikacji nawet z preambułą może budzić wątpliwości po stronie Komisji Europejskiej - powiedział Buda.

- Czekamy na ruch pana marszałka w tej sprawie - dodał.

- Wydaje mi się, że przez dyskusję na ten temat przekonaliśmy Senat, żeby zrezygnował z planowanych poprawek do ustawy ratyfikacyjnej. Te wszystkie argumenty które prezentowaliśmy, opinie prawne, stosowana praktyka, prawdopodobnie przyniosły skutek i pan marszałek oraz Senat odstąpią od uchwalania w ustawie ratyfikacyjnej poprawek - poinformował Buda.

- Ale przedłużanie czasu pracy nad ustawą i przygotowywanie treści preambuły nadal nas niepokoi - dodał.