Waldemar Buda: Wprowadzenie preambuły to dla opozycji próba wyjścia z twarzą

- Wprowadzanie preambuły do ustawy ratyfikacyjnej dot. zasobów własnych UE, to dla opozycji próba wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sami stworzyli. Otrzegaliśmy przed tym - ocenił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Połączone senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie poparły w środę ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka, w postaci preambuły, zgłoszona przez kluby KO i PSL.

Na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia wiceminister Buda odnosząc się do wprowadzenia preambuły ocenił, że opozycja szuka w ten sposób "wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sami stworzyli, a przed którą ostrzegaliśmy".



- Mówiliśmy, że sprawa ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest oczywiście korzystna dla Polski i nawet elektorat naszych kolegów z opozycji absolutnie akceptuje poparcie tej inicjatywy. Ostrzegaliśmy, że to się takimi konsekwencjami może zakończyć - podkreślił Buda.



Zwrócił uwagę na komentarze Biura Legislacyjnego Senatu, które podczas posiedzenia komisji wskazywało, że wątpliwym jest wprowadzanie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, ale również samej preambuły. - Powoduje to nie dość, że nową praktykę nieznaną w polskim porządku prawnym, ale przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia powoduje powrót tej ustawy do Sejmu, to wydłuża cały proces ratyfikacyjny - powiedział Buda.



Zaapelował jednocześnie, by "nie odkładać tych procesów w Senacie na przyszły tydzień".