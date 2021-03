W sobotę o godzinie 11.30 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku zostanie odprawiona msza św. żałobna dziennikarza TVP Piotra Świąca, który zginął w wypadku samochodowym. Dziennikarz spocznie na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.

Piotr Świąc zginął w wypadku samochodowym na Kaszunach

Wieloletni dziennikarz i prezenter TVP Gdańsk Piotr Świąc zginął w piątek późnym wieczorem w Borczu na Kaszubach. Jego volkswagen zderzył się z renault prowadzonym przez 23-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego, który również zmarł w wypadku.

Według wstępnych ustaleń policji kierowca renault z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym volkswagenem dziennikarza.

Pogrzeb Piotra Świąca

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po zakończeniu mszy św. na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku.



"Odprowadzenie na Ostatnią Drogę rozpocznie się przy bramie głównej cmentarza" - informuje TVP Gdańsk na swojej stronie na Facebooku. "Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pochówku prosimy, w miarę możliwości, o zajmowanie miejsc na alejce" - dodano.

Transmisję online będzie można śledzić na Facebooku TVP3 Gdańsk.

Zamiast kwiatów - datki na hospicjum

"Ponieważ śp. Piotr Świąc aktywnie wspierał działalność Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, w porozumieniu z Hospicjum i Rodziną, na Cmentarzu Srebrzysko obecni będą wolontariusze, którzy zbierać będą dobrowolne datki. Zachęcamy do tego, by - zamiast kupować kwiaty - wesprzeć działalność hospicjum. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do aktualnych przepisów związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek ochronnych i zachowywaniu bezpiecznego dystansu podczas mszy świętej oraz ceremonii pogrzebowej" - czytamy na stronie TVP Gdańsk na Facebooku.