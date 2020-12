W przyszłym tygodniu rejestracja koła Kukiz'15

- W przyszłym tygodniu spotkanie posłów i rejestracja koła Kukiz'15 - zapowiedział Paweł Kukiz. Koło będzie liczyło pięciu posłów.

Zdjęcie Paweł Kukiz / Jacek Dominski /REPORTER /East News

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Kukiz zapowiada, że piątka posłów - on, Stanisław Tyszka, Stanisław Żuk, Jarosław Sachajko i Paweł Szramka - która obecnie jest niezrzeszona, a która decyzją klubu Koalicji Polskiej została usunięta z klubu, spotka się w przyszłym tygodniu przed planowanym posiedzeniem Sejmu.

- To będzie już spotkanie koła. Dojdzie też do sformalizowania tego, o czym mówiliśmy - przekazał muzyk. - Koło będzie się nazywało Kukiz'15 - dodał. W imieniu posłów takie pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek skieruje Jarosław Sachajko.

Pierwszy taki sondaż

W rozmowie z PAP Kukiz odniósł się też do środowego sondażu Social Changes dla wPolityce.pl, w którym po raz pierwszy od zmian w Koalicji Polskiej uwzględniono ugrupowanie muzyka. Kukiz'15 mógłby liczyć na 3 proc. poparcia - tyle samo, ile sam PSL.

- Dla mnie sondaże są pewnego rodzaju wskazaniem jakichś tendencji i trendów. Z całą pewnością PSL sam nie będzie ważył tyle, ile ważył, będąc w koalicji z nami - powiedział Kukiz.

Decyzja PSL

Pod koniec listopada posłowie ugrupowania Kukiza, tworzący razem z PSL Koalicję Polską, zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę, m.in. z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

W ubiegłym tygodniu klub pozbył się z nazwy członu "Kukiz'15" - obecnie nazywa się Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - i liczy 24 posłów.

Po decyzjach Koalicji Polskiej klub opuściła także związane z muzykiem Agnieszka Ścigaj, która została posłanką niezrzeszoną.