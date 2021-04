​W mazowieckich szpitalach może zabraknąć tlenu? Wojewoda odpowiada

Dzięki specjalnym bankom tlenu, jesteśmy przygotowani na ewentualne szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych - informuje zespół prasowy wojewody wazowieckiego w odpowiedzi na doniesienia o ryzyku niedoboru tlenu dla mazowieckich szpitalach.

Zdjęcie Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą w woj. mazowieckim /Jakub Kaminski/East News /East News

"W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z sytuacją, że cysterna nie dojedzie do szpitala, zatem pozostanie on bez tlenu" - ostrzegał dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec w specjalnym piśmie, jakie otrzymali zarządzający szpitalami w regionie. W piątek jego treść wyciekła do mediów.

"Wydział Zdrowia UM otrzymał niepokojącą informację ze strony dostawcy tlenu - firmy Linde Gaz, która przekroczyła granicę oznaczającą ogromne niebezpieczeństwo braku tlenu ciekłego w szpitalach" - ostrzegał Sławatyniec.



Wojewoda uspokaja

Na słowa dyrektora Wydziału Zdrowia UM zareagował wojewoda.

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zabezpieczenia mazowieckich szpitali w tlen, informujemy, że dzięki specjalnym bankom tlenu, jesteśmy przygotowani na ewentualne szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych. Podkreślamy jednak, że ze względu na utrzymujące się przez wiele dni wzrosty zakażeń na Mazowszu, rośnie również liczba chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji i leczenia tlenem" - czytamy w specjalnym oświadczeniu, wystosowanym przez zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Jednocześnie pojawił się w nim apel o "racjonalne gospodarowanie dostawami tlenu" oraz zapewnienie, że w sytuacji kryzysowej uruchomiony zostanie jeden z banków tlenu prowadzonych przez wojewodę.

"Podkreślamy, że funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pracują w bankach tlenu 24 godziny na dobę. Są w stanie szybko dostarczyć butle do każdego szpitala, który zgłosi sytuację kryzysową, jeśli chodzi o zapas tlenu" - czytamy w oświadczeniu.

Liczba zakażonych na Mazowszu stale się powiększa. W ciągu minionej doby wykryto tam 4464 nowe przypadki koronawirusa. Szpitale w regionie zalewane są falą chorych na COVID-19, wymagających pomocy lekarskiej.