W którą stronę pójdzie Paweł Kukiz? PiS nie wyklucza współpracy. A PO?

​W czwartek (26 listopada) Polskie Stronnictwo Ludowe zakończyło współpracę z politykami Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej. Wolę działania z odrzuconymi posłami Kukiz’15 deklaruje teraz PiS, zaznaczając, że jest chętne do współpracy ze wszystkimi, którzy podzielają ich poglądy i, nie ukrywają, głosują jak oni. Platforma Obywatelska z kolei podkreśla bliskie związki z PSL.

Wyjaśnijmy, co było bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy na linii PSL-Kukiz’15.

W zeszły czwartek (19 listopada) Sejm przyjął uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwała m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Uchwałę poparło 231 posłów PiS i pięciu posłów PSL-Kukiz'15, wśród nich Paweł Kukiz. Politycy Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli także kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

W czwartek (26 listopada) w Sejmie odbył się klub Koalicji Polskiej, który zajmował się ostatnimi głosowaniami i rozdźwiękiem, który nastąpił pomiędzy posłami Kukiza a ludowcami i tworzącymi z nimi klub Koalicji Polskiej Unią Europejskich Demokratów.

Po ok. 30 minutach posiedzenia klubu Paweł Kukiz wraz z trójką swoich posłów: Stanisławem Tyszką, Pawłem Szramką i Jarosławem Sachajko wyszli z sali i oznajmili decyzję Rady Naczelnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (więcej na ten temat TUTAJ).

Jasny sygnał z PiS

Współpracy z Kukizem nie wykluczają posłowie PiS. Byłoby to solidne wzmocnienie po odejściu Lecha Kołakowskiego, który wspominał o możliwości powstania nowego koła, budząc tym samym obawy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

Na pytanie, czy będą rozmowy z tymi posłami, odparł: - My zawsze jesteśmy skłonni i gotowi rozmawiać z każdym, kto chce wesprzeć program Zjednoczonej Prawicy. - Niezależnie, czy są to posłowie Pawła Kukiza, czy ktoś inny - dodał. - Jeżeli ktoś chce wesprzeć nasze prace, decyzje, rozwiązania, nasze drzwi są zawsze otwarte, mówiłem to wielokrotnie - zaznaczył.

W podobnym tonie wypowiadali się też wcześniej szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować tak jak my - przekazał Terlecki.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym, kto popiera nasz program, nasze poglądy i ideały - wtórował mu Sobolewski.

Kierwiński: Nam jest bardzo blisko do siebie

- Od kilku dni było wiadomo, że rozwód nastąpi. Była separacja, były chłodne relacje, nastąpił rozwód. I chyba dobrze, bo ciężko mieć w klubie osoby, które głosują inaczej niż reszta klubu - powiedział w Radiu Zet sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Jak dodał, "jeżeli to doprowadzi do tego, że klub PSL, Koalicji Polskiej będzie jednorodny, była to, z punktu widzenia PSL, dobra decyzja".

Pytany, czy teraz będzie bliżej PO do PSL-u, odpowiedział: - Nam jest bardzo blisko do siebie, bo współpracujemy w Senacie, w samorządach wojewódzkich. Jesteśmy różnymi podmiotami, więc są też istotne różnice, ale współpraca zawsze była dobra.