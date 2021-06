W górach burze z silnym wiatrem. Wysłano alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami połączonymi z silnym wiatrem w Tatrach. Alert w tej sprawie otrzymają osoby przebywające na terenie powiatu tatrzańskiego.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Tomasz Kawka / East News

Reklama

"Dziś burze i silny wiatr. W czasie burzy, znajdź bezpieczne schronienie. Jeśli jesteś w górach, jak najszybciej zejdź ze szczytu" - brzmi alert skierowany do osób z powiatu tatrzańskiego. RCB apeluje do osób z tego powiatu o pozostanie - w miarę możliwości - w domach.

Reklama

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia związane z burzami z gradem dla dużej części woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do godzin wieczornych w sobotę dla powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, brzeskiego, tarnowskiego i bocheńskiego. Dla wielu powiatów woj. małopolskiego i świętokrzyskiego obowiązują zaś do sobotniego wieczoru ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Turyści szturmują Morskie Oko

Wczoraj informowano o bardzo dużym ruchu turystycznym w kierunku Morskiego Oka. Wszystkie miejsca parkingowe przed tym popularnym szlakiem na 4 czerwca zostały wyprzedane. Policja zamknęła dojazd dla kierowców nieposiadających miejscówek parkingowych.

- Jest potężny najazd turystów na Tatry. Dojazd do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka został zamknięty dla samochodów, które nie posiadają wcześniej wykupionych miejsc parkingowych. Na rondzie na Wierchu Porońca wpuszczane są tylko samochody, które posiadają wykupione miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej lub Łysej Polanie. Apelujemy do turystów, którzy chcą dotrzeć do Morskiego Oka, aby korzystali z komunikacji zbiorowej, a samochody zostawili pod miejscami zakwaterowania - mówił w piątek, 4 maja, rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.