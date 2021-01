- Dzisiaj zostało opublikowane oświadczenie pani mgr Przyłębskiej. Jeżeli dojdzie do publikacji w Dzienniku Ustaw, osoba, która pracuje w kancelarii premiera, popełni przestępstwo i zostanie w tej sprawie złożone zawiadomienie do prokuratury. Jeśli znajdą się lekarze, którzy będą się do tego oświadczenia stosować, będą ścigani - przekazała Marta Lempart podczas konferencji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dziś planowane są protesty przed siedzibą TK. - Mobilizuje się cała Polska - podkreśliła Lempart.

Zdjęcie Ogólnopolski Strajk Kobiet reaguje na ruch TK /Jakub Kaminski/East News /East News

Przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zwołały konferencję prasową po publikacji przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia pisemnego do wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł on o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

- Nie mamy jeszcze do czynienia z publikacją wyroku, ale ona najprawdopodobniej się wydarzy. Skutki będą następujące - osoba w kancelarii premiera, która zdecyduje się opublikować w Dzienniku Ustaw decyzję pani mgr Przyłębskiej, popełni przestępstwo z art. 231 kodeksu karnego (tj. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego). Zostanie przez nas złożone w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury - zapowiedziała Marta Lempart.

- Jeżeli znajdą się w Polsce lekarze, którzy zechcą się "podlizać" władzy po tej ewentualnej publikacji i będą kłamać, że oświadczenie pani mgr Przyłębskiej jest wyrokiem i zmienia w Polsce prawo i będą odmawiać kobietom legalnej aborcji, to będą również ścigani - podkreśliła aktywistka.

Będą protestować

- Jeśli do tej pory mówiliśmy o "piekle kobiet", to chyba będziemy musiały zacząć mówić o "piekle dla rządu". Po prostu zgotujemy wam piekło, nie podarujemy wam tego. Dzisiaj jest 27 dzień stycznia. Zapamiętajmy tę datę, bo to może być ważna data - zaznaczała Klementyna Suchanow.

- Dzisiaj noc może być ciężka. Wiemy, co robi policja. Sprawdźmy, ile pan Kaczyński zdoła ściągnąć do Warszawy radiowozów tak, aby się nas nie bał - powiedziała, odnosząc się do protestów, które planowane są w środę w największych miastach w Polsce . Protestujący, poza stolicą, mają zgromadzić się m.in. w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu czy Katowicach.

- Jesteśmy w pełni gotowości, wychodzimy, odbieramy to jako totalną potwarz - mówiła Suchanow.



- Wszystkich zapraszamy, wszystkich prosimy, wszystkich wzywamy do tego, żeby wyszli, do tego, żeby się zmobilizowali, i żeby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady. Wyraźcie ten swój gniew tak, jak uważacie. To nie my zaczęłyśmy - dodała Marta Lempart.

Protest przed siedzibą TK ma rozpocząć się o godz. 18.30.

Uzasadnienie wyroku TK

Trybunał Konstytucyjny wydał w środę uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku.

Przypomnijmy - tego dnia, ponad trzy miesiące temu, TK orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem aborcja miała pozostać dopuszczalna w dwóch sytuacjach - w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W trzeciej sytuacji, zgodnie z decyzją TK, aborcja w przypadku zagrożenia urodzenia dziecka ciężko chorego lub bez szansy na przeżycie, jest sprzeczna z konstytucją.



W uzasadnieniu wyroku TK podtrzymał swoje stanowisko w dwóch pierwszych przesłankach, a przy trzeciej pozostawił pewną furtkę interpretacyjną. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Jeszcze dziś wyrok TK ma zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw.