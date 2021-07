Nadawcą wiadomości jest rzekomo Urząd Skarbowy. W rzeczywistości to oszuści, których ofiary trafiają na fałszywy panel płatności PayU. "Zachowajcie ostrożność i zgłaszajcie podejrzane wiadomości na incydent.cert.pl" - apelują eksperci od cyberbezpieczęństwa i pokazują, jak wyglądają fałszywe SMS-y.



Phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Cyberprzestępcy, podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starają się wyłudzić nasze dane do logowania, np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych.



Jak się ustrzec? Nie otwierać linków, dopóki nie mamy pewności, że nadawca wiadomości jest prawdziwy. Eksperci zalecają, by dokładnie przeczytać wiadomość (alarmujące powinny być m.in. błędy ortograficzne i interpunkcyjne w wiadomości) i sprawdzić podawany adres strony, np. zamiast www.allegro.pl wykorzystywany może być fałszywy adres www.allegrosklep.online, itp.



