​Utrudniony dostęp do broni. Będą zmiany w przepisach

Obowiązkowe, drobiazgowe badania co pięć lat, podział na kategorie oraz ograniczenia dostępu do najbardziej niebezpiecznych broni - między innym taki zmiany planuje MSWiA.

Dostęp do broni w Polsce będzie utrudniony - wynika z projektu ustawy o broni i amunicji. Opublikowano go na stronie Kancelarii Premiera.

MSWiA wyjaśnia, że nowych uregulowań wymaga od Polski unijna dyrektywa. Zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w II kwartale tego roku.

Podział na kategorie

Zakładają one m.in. podział broni i amunicji na kategorie A, B i C, gdzie kategoria A to broń szczególnie niebezpieczna.

"Zgodnie z wymogami Dyrektywy, w odniesieniu do najniebezpieczniejszych rodzajów broni palnej, przewiduje się przyjęcie przepisów ograniczających posiadanie i nabywanie tej broni przy uwzględnieniu wyjątków, dotyczących m.in. celów związanych z obroną narodową oraz strzelectwa sportowego" - podaje MSWiA.

Obowiązkowe badania co pięć lat

Projekt przewiduje też m.in. okresowy przegląd wydanych pozwoleń na broń w celu stwierdzenia dalszego spełniania określonych warunków przez ich posiadaczy oraz rozszerzenie obowiązku przedstawienia raz na pięć lat właściwym organom orzeczeń lekarskich i psychologicznych na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń.

Dziś obowiązek ten dotyczy jedynie osób posiadających pozwolenie na broń dla celów: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia oraz łowieckich.

"Zakładane jest także wprowadzenie dodatkowej przesłanki do cofnięcia pozwolenia na broń, tj. gdy nie została ona oznakowana (oznakowanie broni jest wymagane przez Dyrektywę)" - podaje MSWiA.

Niezbędne jest także dodanie obowiązku informowania właściwego organu policji o adresie przechowywania broni oraz o zmianie tego adresu w ciągu 14 dni.

Zawarte w projekcie przepisy przejściowe zakładają zachowanie ważności pozwoleń na broń wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.