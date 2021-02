Uszkodzono pomnik Jana Himilsbacha. Policja zatrzymała nastolatka

W czwartek późnym wieczorem operator miejskiego monitoring w Mińsku Mazowieckim zgłosił na policję, że grupa młodzieży niszczy pomnik Jana Himilsbacha. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatka, który spowodował uszkodzenia.

Zdjęcie Uszkodzony pomnik Jana Himilsbacha /Policja

Tuż po tym, jak policja otrzymała zgłoszenie o akcie wandalizmu okazało się, że nastolatkowie, którzy się go dopuścili wsiedli do autobusu miejskiego. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd.

"Autobus został zatrzymany przez policjantów mińskiej komendy. W środku znajdowała się grupa czterech osób od 15 do 20 lat. Z zapisu kamer monitoringu wynikało, że zniszczenia dokonał jeden z nastolatków. To 16-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego, który przyznał się do tego czynu" - informuje mińska policja.

W sprawie nieletniego materiały postępowania będą przekazane do sądu rodzinnego.