Uchylenie immunitetu Tomasza Grodzkiego. Jest poprawiony wniosek PK

​Poprawiony wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu marszałka Senatu "będzie procedowany normalnym trybem, tzn. najpierw ocena, czy spełnia wymogi formalne" - poinformował Tomasz Grodzki. Sprawę będzie nadzorował wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Prokuratura Krajowa, na wezwanie Senatu, skierowała do Izby Wyższej uzupełniony wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi tej izby Tomaszowi Grodzkiemu. Według PK, wezwanie do poprawy wniosku jest próbą utrudnienia procedury.

- Będzie procedowany normalnym trybem, tzn. najpierw ocena, czy spełnia wymogi formalne, a następnie, jeśli wniosek będzie pod tym względem poprawny to trafi do Komisji Regulaminowej - poinformował marszałek Grodzki. Jak dodał, "z oczywistych względów wyłączyłem się z całej sprawy, upoważniając do jej nadzorowania pana marszałka Borusewicza".

Braki formalne w pierwszym wniosku PK

O złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego prokuratura poinformowała 22 marca. Jak podkreślono, wniosek dotyczy "podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".

Władze Senatu w połowie kwietnia odesłały prokuraturze ten wniosek z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Zdaniem senackich prawników uzasadnienie i treść żądania były niespójne, a wniosek podpisał zastępca prokuratora generalnego, bez zawartego upoważnienia zwierzchnika.

Marszałek Senatu zaprzecza zarzutom

Grodzki wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw. - Nigdy nie uzależniałem żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na moją rzecz - mówił Grodzki w grudniu 2019 r., gdy tylko pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w Radiu Szczecin.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu senatora trafia do marszałka Izby, który - po stwierdzeniu przez senackich ekspertów, czy spełnia warunki formalne - kieruje wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Ta, po zbadaniu wniosku, kieruje do całego Senatu swoją opinię w danej sprawie. Senat podejmuje decyzję dotyczącą immunitetu senatora bezwzględną większością głosów.

