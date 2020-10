W sobotę (24 października) trzeci dzień z rzędu trwają protesty na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W Warszawie manifestanci zebrali się o godz. 12 przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej i przeszli pod budynek TK.

Zdjęcie Warszawa: Uczestnicy protestu przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego /Piotr Nowak /PAP

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. W uzasadnieniu wskazano, że "życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę". Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

"Wspólny gniew"

Po wyroku TK na ulicach polskich miast rozpoczęły się protesty. W sobotę trwają trzeci dzień z rzędu.



W Warszawie manifestanci o godz. 12 spotkali się przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Następnie marsz skierował się w kierunku budynku Trybunału Konstytucyjnego.

"Kobiet nic nie zatrzyma. Wkurzyliście nas podłością i atakiem na nasze ciała i życie. W sobotę, 24 października, o godz. 12 weź parasolkę, maseczkę i chodź na Nowogrodzką! Pokażmy im nasz #WspólnyGniew!" - tymi słowami Inicjatywa Polska zachęcała do udziału w sobotnim warszawskim proteście.



Manifestanci, maszerując z Nowogrodzkiej pod TK, skandowali hasła: "walczcie z wirusem nie z kobietami!", "wolność równość liberalizacja", "prawa kobiet wspólna sprawa", "raz, dwa, trzy, cztery, swoje prawa zdobędziemy", "chodźcie z nami".

Barbara Nowacka: Albo zrobicie coś z tym bagnem, albo będzie wojna z kobietami

Podczas sobotniego protestu w Warszawie przemawiała m.in. posłanka KO Barbara Nowacka. Wyczytała nazwiska sędziów TK, wymieniła m.in. Julię Przyłębską, Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Po każdym nazwisku tłum krzyczał: "hańba".

- Stajemy dzisiaj tutaj i mówimy: przegięliście, dranie, zadarliście z dziewczynami - mówiła posłanka. Podziękowała wszystkim za przybycie i za piątkowe protesty na ulicach kilkudziesięciu polskich miast.

- Spotkaliśmy się tutaj, bo w tym budynku urzędują ludzie odpowiedzialni za to, co się stało, bo sędziowie to ich marionetki - mówiła Nowacka przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej. - Albo zrobicie coś z tym bagnem, które zrobiliście, albo będzie wojna z kobietami - oświadczyła posłanka.

Apelowała o trzymanie dystansu i pamiętaniu o noszeniu maseczek. Dodała, że o bezpieczeństwie pamięta też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który był wśród manifestujących.

Rafał Trzaskowski: Nie ma zgody na taki cynizm

- PiS zgotował piekło kobietom, solidaryzujemy się ze wszystkimi Polkami w całym kraju. Nie ma zgody na taki cynizm - powiedział Trzaskowski w nagraniu zamieszczonym na Twitterze.

Podkreślił, że jest na Nowogrodzkiej jako prezydent Warszawy i że miasto dba o bezpieczeństwo uczestników protestu. Prosił, by zachowywać dystans społeczny i cały czas nosić maseczki.

- Jarosław Kaczyński, wydając wyrok na kobiety, wydał wyrok na siebie samego. Ta władza się kończy. Będziemy niezmiennie walczyły o prawo kobiet do przerywania ciąży, aż je odzyskamy - mówiła z kolei Anna Karaszewska, szefowa Kongresu Kobiet.

Po godz. 14 manifestacja pod Trybunałem zakończyła się. Protesty odbywają się w sobotę także w innych polskich miastach, m.in. w Łodzi, Poznaniu i Krakowie.

Protesty przed domem Kaczyńskiego i willą premiera

Piątkowy protest w Warszawie rozpoczął się w pobliżu ul. Mickiewicza, gdzie znajduje się dom Jarosława Kaczyńskiego. Protestujący udali się później w stronę ul. Parkowej, gdzie mieści się premierowska willa. Następnie protestujący przeszli na m.in. plac Zbawiciela. Ostatecznie po północy z pl. Unii Lubelskiej rozeszli się w grupkach do domu. Miasto podało, że w manifestacji brało udział około 10 tys. osób. Podobne akcje odbyły się w wielu polskich miastach.

Na kolejne dni zapowiedziano organizację dalszych akcji.