Trybunał Konstytucyjny ogłosił przerwę w rozprawie ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym

Polska

Trybunał Konstytucyjny po kilku godzinach rozpatrywania w środę wniosku premiera o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE, orzekł przerwę w rozprawie do 30 września, do godziny 12. Wątpliwości, jakie we wniosku podniósł szef rządu sprowadzały się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek w pełnym składzie. Polska rozprawa jest uważnie obserwowana przez Brukselę.

Zdjęcie Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego / Trybunał Konstytucyjny / materiały prasowe