Trasy rowerowe w Warszawie i Krakowie

Bo jazda po miejskim centrum do najprzyjemniejszych nie należy (z czego zdają sobie doskonale sprawę osoby, które używają roweru jako środka komunikacji i dojeżdżają nim np. do pracy), zmusza nas do ciągłego zatrzymywania się na skrzyżowaniach, prowadzi z jednej strony ulicy na drugą, a finalnie i tak - kiedy zdecydujemy się zjechać z wytyczonej trasy - lądujemy na środku trzypasmówki, pozdrawiani stereofonicznym dźwiękiem klaksonów starających się nas ominąć samochodów.

Jazda znanymi trasami jest wygodna, bo już wiemy, gdzie nie jechać i czego nie robić, ale - umówmy się - ile razy można? Z czasem kolejna rudna zaczyna przypominać spacer wokół bloku, w którym spędziliśmy dzieciństwo. Niby fajnie i bezpiecznie, ale wystarczy się wysilić, by trafić w ciekawsze miejsca. Co ważne, mogą się one znajdować bliżej niż przypuszczaliśmy. Wystarczy wychylić nos poza granicę własnego podwórka. A najlepiej nos i dwa kółka.

Warszawa i okolice

Park Młociński - polana nad Wisłą (ok. 33 km)

Zdjęcie /

Rekreacyjna trasa dla każdego. Polecana na rower górski ze względu na odcinek przebiegający po nierównej nawierzchni w Lesie Bielańskim. Będzie odpowiednia, jeśli nie mamy zbyt dużo czasu, ponieważ przejechanie całego dystansu zajmie nie więcej niż 2 godz.

Nie musimy obawiać się ostrych podjazdów, a wzniesienia terenu pokonamy dzięki dobrze wyprofilowanym, asfaltowym ścieżkom.

Zdjęcie /

Większa część trasy znajduje się z dala od ulicy. Wyruszając w drogę warto wyposażyć się w wodę i prowiant, ponieważ w pobliżu trudno o sklep.



Zdjęcie /

Trzeba też mieć ze sobą oświetlenie, nawet jeśli podróżujemy w ciągu dnia. Gęsta roślinność Lasu Bielańskiego, gdzie przebiega najbardziej malownicza część trasy sprawia, że możemy być niewidoczni dla innych rowerzystów.





Zdjęcie /

Jeśli dysponujemy większą ilością czasu, warto skorzystać z wyznaczonych na terenie lasu ścieżek pieszo-rowerowych. Miłośnicy ekstremalnej jazdy znajdą tam tor zjazdowy. Największą zaletą tej trasy jest możliwość wypoczęcia na terenie Uroczyska Młociny, gdzie bezpośrednio przy Wiśle znajduje się trawiasty obszar o sporej powierzchni.





Zdjęcie /

Zdjęcie /

Możemy także odpocząć po prawej stronie Wisły. Znajduje się tam wiele terenów zielonych wzdłuż żwirowo-szutrowej trasy, z dala od miejskiego zgiełku.



Góra Kalwaria (ok. 80 km)



Na wyprawę do Góry Kalwarii i znajdującego się nieopodal Czerska należy przeznaczyć zdecydowanie więcej czasu. Zależnie od naszego tempa, trasa może zająć ok. 5-6 godzin.

Zdjęcie /

W okolice Pałacu w Wilanowie dostaniemy się ścieżką rowerową, na której możemy spotkać każdego - od osób, które wybrały się rowerem po zakupy, przez niedzielnych zapaleńców, po triatlonistów rozpoczynających trening.





Zdjęcie /

Tym ostatnim warto - bez zbędnej walki i zwłoki - ustąpić pola. Niech nie przerazi nas gorliwe "lewa!" wykrzyczane przez ramię. Zarówno panie jak i panowie w opływowych kostiumach i lśniących kaskach informują w ten sposób, z której strony będą nas wyprzedzać. Niedzielny rowerzysta ma niewielkie szanse, by ich dogonić. Pokusić się mogą o to właściciele coraz popularniejszych (także na tym odcinku) "elektryków".





Zdjęcie /

Wystarczy jednak kilka kilometrów, by znaleźć się w innej rzeczywistości. Skręcając z ul. Przyczółkowej w Vogla dotrzemy do Wału Zawadowskiego. Pierwsza część tego odcinka wybierana jest przez zwolenników rowerów szosowych. To kilkukilometrowy fragment o równej nawierzchni.



W ten sposób poruszając się na południe miniemy Kępę Zawadowską, Falenicką, Oborską i znajdziemy się w Ciszycy, gdzie możemy odpocząć na plaży. To okolice Rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie. Około 2 km od Dębiny znajdują się Gassy, skąd przeprawimy się promem na drugi brzeg rzeki. Warto mieć ze sobą drobne. Kurs w jedną stronę to koszt 5 zł od osoby. Prawobrzeżny odcinek jest zdecydowanie mniej uczęszczany. Jednak im dalej na południe tym robi się trudniej. Droga miejscami pokryta jest piachem i żwirem, gdzieniegdzie trawą, a po opadach przez pewien czas lubi zalegać tam woda.

Zdjęcie /

Najtrudniejszy odcinek to Most Nadwiślańskiego Urzecza, gdzie nie ma ścieżki, a jednie wąski pas odgrodzony od jezdni barierą energochłonną. Warto go jednak pokonać, bo wkrótce będziemy w Górze Kalwarii, gdzie możemy odwiedzić najsłynniejsze wśród rowerzystów miejsce z kawą - Górę Kawiarnię, która przedstawia się jako "pierwsza kolarska kawiarnia w Polsce". Jak zapewnia obsługa, oprócz podania kaw, starają pomóc w każdej sytuacji. Powrotna trasa prowadzi na północ przez Wólkę Dworską, Podłęcze aż do przeprawy w Gassach.



Nieporęt (ok. 60 km)



Zdjęcie /

Trochę Mazury, a trochę polskie morze. I to wszystko pod Warszawą, na dystansie, który bez trudu pokonamy na rowerze. Mowa o Nieporęcie, dokąd droga wiedzie wzdłuż Kanału Żerańskiego. To trasa o płaskim przebiegu. Na jej pokonanie warto przeznaczyć ok. 5 godzin, jeśli chcemy zebrać siły i zjeść obiad w Nieporęcie lub Białobrzegach.



To jedna z najbardziej malowniczych tras. Znajdziemy tutaj szutrowe odcinki wśród gęstej roślinności i asfaltowe ścieżki, z których niemal w każdym momencie jesteśmy w stanie zjechać i odpocząć nad wodą.



Zdjęcie /

Warto także wyposażyć się w jedzenie i picie, bo na solidny posiłek możemy liczyć dopiero, gdy dojedziemy do celu.



A gdy już szczęśliwie dojedziemy na miejsce, warto odbić w prawo do Białobrzegów. Tamtędy, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, dostaniemy się na mniej uczęszczaną (a w ciągu tygodnia niemal pustą) plażę.

Zdjęcie /

Zdjęcie /

Wracać do stolicy możemy tą samą trasą. Najpewniej zwrócimy wówczas uwagę na zupełnie inne uroki okolicy.



Zdjęcie /

Zdjęcie /

Jabłonna (ok. 50 km)



Tutaj naprawdę ciężko się zgubić. Od Pragi Północ prowadzi nas ścieżka rowerowa, ciągnąca się wzdłuż prawego brzegu Wisły. Jadąc więc w stronę Jabłonny (sam początkowo myślałem, że Jabłonnej, ale ma ona odmianę rzeczownikową, nie przymiotnikową - odmienia się więc nie jak np. poranna, ale jak wanna) warto poruszać się po lewej stronie ulicy. W innym przypadku będziemy się męczyć jadąc po nierównej nawierzchni chodnika. Konieczne będzie także schodzenie z roweru na licznych przejściach dla pieszych.





Zdjęcie /

Im dalej na północ, tym trasa robi się ciekawsza. Na przejechanie tego odcinka wybrałem środowe popołudnie i mimo że to ścieżka pieszo-rowerowa, nie spotkałem tam wielu spacerowiczów.





Zdjęcie /

Zdjęcie /

Osoby o słabszej kondycji nie mają się czego obawiać. Większa część trasy ma płaski przebieg, a podjazdy są dobrze wyprofilowane. Zwolennicy rowerów szosowych mogą narzekać na nawierzchnię z kostki brukowej, która przechodzi miejscami w szuter. Rower górski będzie więc lepszym wyborem.





Zdjęcie /

Zaletą tej trasy jest możliwość eksplorowania prawego brzegu Wisły. Zjeżdżając z wału warto zobaczyć "ławkę widokową" na skarpie, Znikającą Wyspę, czy Wyspę dzików.



Celem podróży jest Pałac w Jabłonnie. To wzniesiony pod koniec XVIII wieku zabytkowy klasycystyczny kompleks, na którego terenie możemy wypocząć na leżakach i zjeść obiad.





Zdjęcie /

Zdjęcie /

Kraków i okolice

Wiślana Trasa Rowerowe - z Uścia Solnego do Wietrzychowic (ok. 60 km)



Zdjęcie /

VeloMałopolska to sieć tras o europejskim standardzie przecinających całą Małopolskę. Łączny dystans to ponad 230 km. Cała trasa wzdłuż brzegów Wisły docelowo będzie miała 1200 km, jednak na faktyczne połączenie gór z morzem turyści będą musieli jeszcze poczekać.



Jeden z odcinków to Wiślana Trasa Rowerowa (WTR). Przy ścieżkach znajdują się Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) gdzie znajdziemy m.in. w mapy okolicy, wiaty, narzędzia serwisowe, grille i toalety.



Zdjęcie /

Ruszamy z Uścia Solnego i kierujemy się do Wietrzychowic, gdzie Wiślana Trasa Rowerowa łączy się z trasą Velo Dunajec. Dystans dzielący te miejsca to ok. 30 km. Zakładając, że wrócimy tą samą trasą, pokonamy go w 4 godziny.





Zdjęcie /

Poza dwoma krótkimi odcinkami, będziemy się poruszać asfaltową ścieżką prowadzącą wiślanym wałem.





Zdjęcie /

Jeśli szukamy na tej trasie miejsca na dłuższy odpoczynek, MOR-y nie będą jedynym wyjściem. Warto wybrać się kilka kilometrów za Wietrzychowice, gdzie w niedalekiej odległości od WTR Wisła łączy się z Dunajcem.





Zdjęcie /

Zaletą tej trasy jest niewielkie nachylenie terenu na zdecydowanie przeważającym odcinku szlaku oraz jej oddalenie od obszarów miejskich.





Zdjęcie /

Lasy Tynieckie (ok. 45 km)





Zdjęcie /

Lasy Tynieckie to obszar leśny na Wzgórzach Tynieckich wchodzących w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.



Wyprawę możemy zacząć wzdłuż Bulwarów Wiślanych kierując się na zachód. Całą trasę pokonamy ścieżką prowadzącą po szczycie wału.





Zdjęcie /

To trasa uczęszczana przez zwolenników rowerów szosowych, którym warto ustąpić miejsca. Na jej pokonanie najlepiej wybrać bezwietrzne popołudnie w ciągu tygodnia.





Zdjęcie /

Biegnąca po wale przeciwpowodziowym ścieżka nie jest niczym osłonięta, dzięki czemu towarzyszy nam widok na Las Wolski i Klasztor oo. Kamedułów oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto też zjechać z wyznaczonej trasy i udać się do Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego lub Rezerwatu Skołczanka.



Zdjęcie /

Zanim wjedziemy do lasu, warto zobaczyć najbardziej znaną atrakcję okolicy. Znajdujący się na wzgórzu klasztor to Opactwo Benedyktynów. To najstarszy z istniejących klasztorów w Polsce. Jego historia sięga 1044 r.



Poruszając się po Lesie Tynieckim mamy nieograniczone możliwości eksplorowania wyznaczonych ścieżek, lekkich podjazdów oraz stromych zjazdów, wymagających doświadczenia i ostrożności. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.



Marek Sławiński



***



Zdjęcie /

