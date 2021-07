Transfer do klubu PiS. Lech Kołakowski wraca

Dotychczasowi posłowie PiS: Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski opuścili w piątek klub i powołali w Sejmie koło Wybór Polska. Tym samym klub PiS liczył 229 osób, więc formalnie stracił większość w Sejmie.



W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że do klubu partii rządzącej wraca poseł Lech Kołakowski. - Klub PiS ma 230 posłów, sądzę, ze niedługo będzie miał więcej - dodał.



We wrześniu 2020 roku Lech Kołakowski został przez prezesa PiS zawieszony w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej, głosując przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierzą. 17 listopada tego samego roku zapowiedział wystąpienie z PiS, co uczynił tydzień później, pomimo przywrócenia go w prawach członka partii, zostając posłem niezrzeszonym.

Reklama

W czerwcu 2021 roku dołączył do Partii Republikańskiej skupionej wokół Adama Bielana.