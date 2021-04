Tragiczny wypadek na S8 w Warszawie. Przyczyną było pęknięcie opony w tirze. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Spodziewane są gigantyczne utrudnienia w ruchu.

Zdjęcie Miejsce wypadku drogowego na trasie S8 w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Do zdarzenia doszło przed godziną 14 na S8 pomiędzy węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tirze jadącym w kierunku Poznania pękła opona, przez co zjechał w lewo przygniatając samochód osobowy do bariery - powiedział nadkom. Sylwester Marczak.

Policjant wskazał, że ciężarówka następnie uderzyła w barierę, której elementy spadły na dwa samochody jadące w kierunku Białegostoku. - W efekcie samochód ciężarowy się przewrócił i zapalił - dodał.

W wyniku zdarzenia zginął kierowca ciężarówki, który wypadł z pojazdu. - Czterem innym osobom udzielana jest pomoc medyczna - przekazał rzecznik KSP.

Z kolei aspirant sztabowy Łukasz Płaskociński z warszawskiej straży pożarnej powiedział, że najprawdopodobniej w wyniku przewrócenia się ciężarówki doszło do rozerwania zbiornika z paliwem, przez co tir stanął w płomieniach. - Ciężarówka przewoziła drewno, które strażacy dogaszają - wyjawił strażak.

W związku ze zdarzeniem na S8, trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Z kolei w kierunku Białegostoku ruch odbywa się jednym pasem.

Jak przekazały służby, na trasie trzeba się spodziewać gigantycznych utrudnień, które potrwają co najmniej kilka godzin.



- Policjanci wyznaczyli dla kierowców objazdy. Apelujemy również o spokój, rozsądek oraz skupienie na drodze - dodał nadkomisarz Marczak.