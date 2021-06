Tragiczny pożar w Nowej Białej. Wójt Jan Smarduch gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie Jan Smarduch. Z wójtem gminy Nowy Targ Marcin Zaborski porozmawia o pożarze, jaki miał miejsce w minioną sobotę we wsi Nowa Biała. Ogień uszkodził 25 domów, w których mieszkało 27 rodzin - ok. 110 osób. Jak teraz wygląda sytuacja we wsi Nowa Biała? Jak można pomóc jej mieszkańcom? Zapyta też o to, co mówi się o możliwych przyczynach pożaru.

Zdjęcie Wielki pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim / PAP