Ze względu na pandemię tradycyjnej kolędy w tym roku nie będzie. W niektórych parafiach księża mają jednak pomysł, jak ją zastąpić. W Godzikowicach na Dolnym Śląsku proboszcz wysłał parafianom druki do przelewu. Jak zareagowali?

Zdjęcie Tym razem nie będzie tradycyjnej kolędy /Robert Wozniak /Agencja FORUM

Wydawać by się mogło, że brak tradycyjnej kolędy będzie wiązał się również z brakiem innej tradycji - przekazywania datków na Kościół. Proboszcz parafii w Godzikowicach wysłał do parafian listy, w których były dwa pisma. W pierwszym wyjaśnił, że z powodów pandemicznych tradycyjnej kolędy nie będzie, zaprosił jednak na tzw. msze kolędowe.

W piśmie ksiądz wspomina również, że wszyscy wierni, którzy "pragną pomóc w utrzymaniu parafii i księdza" mogą dokonywać wpłat na konto bankowe parafii.

Drugim pismem był uzupełniony druk do przelewu z tytułem "Kolęda 2021" i adresem parafii. Pustą zostawił rubrykę z kwotą przelewu. - Co chwilę są jakieś nowe składki: to na Kościół, to na księdza, to kolęda. To nie jest kolęda, ja się pomodlę sama w domu, nie potrzebuję do tego księdza w tym momencie. Będę miała potrzebę, to sama zaniosę mu kopertę - mówi jedna z parafianek w rozmowie z Polsat News.

- Dla każdego jest teraz ciężki czas, więc powinna być dobrowolność - dodaje inna. Część osób, które przed kamerą nie chciały wystąpić mówiła, że taki blankiet nie jest niczym zdrożnym i jest to forma przez nich akceptowana, bo parafię trzeba wspierać.

W rozmowie z Polsat News ksiądz proboszcz porównał taki druk do numerów kont, które znajdują się na stronach internetowych diecezji.

W Witoszowie Dolnym koło Świdnicy odwiedzi wybranych parafian, którzy zaproszą go do domów. Ale wcześniej do nich też nadeszły korespondencje z dwiema kopertami. Do jednej wierni mogą włożyć pieniądze "na ofiarę", do drugiej "na prace budowlane".

