W listopadzie 2020 r. Siemoniak napisał na Twitterze, że "były minister sportu w rządzie PiS Witold Bańka jako szef Światowej Agencji Antydopingowej bierze na boku ogromną pensję od pisowskich kolegów ze Śląska". "Wstyd, że nawet do organizacji międzynarodowej nie potrafią wysłać kogoś kto by wstydu Polsce nie przynosił. Koszmar" - napisał wówczas Siemoniak.

Tomasz Siemoniak kontra Witold Bańka

Bańka zapowiedział wówczas podjęcie kroków prawnych w związku z tą wypowiedzią.



"Wyrażam stanowcze ubolewanie, iż mój wpis w serwisie Twitter z dnia 24 listopada 2020 r. został odebrany przez Pana Witolda Bańkę jako świadoma próba naruszenia jego dóbr osobistych, co nie było moją intencją" - napisał w nocy z wtorku na środę na Twitterze Siemoniak.



Polityk zmienił jednak ustawienia swojego konta. Jego wpisów nie mogą zobaczyć wszyscy użytkownicy Twittera, tylko ci, którzy wcześniej go obserwowali, nie można ich podać dalej, skomentować, czy osadzić w treści depeszy. Są bowiem schowane za tzw. kłódką.

Siemonia: Nie przepraszam, tylko wyrażam ubolewanie

W środę polityk KO opublikował kolejnych wpis, w którym doprecyzował swoje oświadczenie. "Nie przepraszam, tylko wyrażam ubolewanie, że pan Witold Bańka mógł źle odebrać mój wpis. Ubolewanie jest wynikiem życzliwej ugody. Brak możliwości komentowania (kłódka itp.) z niej wynika. Zamieściłem przed północą, bo umówiliśmy się, że będzie przypięty przez dobę" - wyjaśnił Siemoniak.



W odpowiedzi Bańka poinformował, że rozważa sądową egzekucję warunków ugody. "Z przykrością muszę poinformować, iż Tomasz Siemoniak złamał warunki zatwierdzonej przez sąd ugody, szczególnie drugim wpisem. Rozważam sądową egzekucję warunków ugody" - napisał.



W listopadzie 2020 r. na portalu TVN24 pojawił się artykuł prezentujący wyniki śledztwa dziennikarskiego, zgodnie z którym Bańka miał za pełnienie funkcji ambasadora marki "Stadion Śląski" otrzymywać wynagrodzenia na podstawie dwóch umów, wiążących go ze spółką "Stadion Śląski" oraz ze śląskim urzędem marszałkowskim. "Poseł KO podkreślił w rozmowie z portalem, że według nieoficjalnych informacji, Bańka z obu umów ma dostawać miesięcznie 'około 20 tys. zł'" - napisał portal.



Witold Bańka odpowiada

Według Bańki tekst zawiera "nieprawdziwe informacje" i jest "pełny nieuprawnionych insynuacji", Zamieścił na Twitterze oświadczenie, w którym napisał, że zgodnie z zasadami WADA, prezydent nie może być członkiem rządu lub pracownikiem rządowych firm, natomiast "nie ma przeciwwskazań, by był członkiem parlamentu krajowego lub regionalnego, pracował na rzecz regionalnych instytucji" oraz był zatrudniony w firmach, "które nie operują w obszarze antydopingu".



Zaznaczył, że funkcja prezydenta WADA nie jest, zgodnie ze szwajcarskim prawem, traktowana jako pełnoetatowa praca i nie ma przeciwwskazań, by prezydent świadczył pracę na rzecz podmiotów nie będących w konflikcie interesów z WADA.



Bańka oświadczył również, że jako osoba nie pełniąca funkcji publicznych "nie ma obowiązku podawania do publicznej wiadomości poziomu wynagrodzenia, którego wysokość została zmanipulowana w tekście". Zaznaczył też, że nie jest członkiem PiS.