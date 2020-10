- Protesty to erupcja tego co zostało wysmażone przez rządzących - powiedział w "Graffiti" w Polsat News marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jego zdaniem protesty przeciwko wyrokowi TK mogą doprowadzić do wcześniejszych wyborów.

- W szczycie pandemii, gdy wszyscy powinniśmy się skupić na walce z tą straszną chorobą, gdy widać kolejne symptomy nieudolności rządzących, a sytuacja robi się dramatyczna, wyprowadzanie ludzi na ulice poprzez taki a nie inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli było to działanie zaplanowane, to było to barbarzyństwo i narażanie setek ludzi na niepotrzebne ryzyko zachorowania - zapewniał Grodzki na antenie Polsat News.

Marszałek Senatu dodał, że słowa kieruje "do tych, którzy złożyli wniosek do TK". - A do Trybunału, że akurat wybrał ten moment, zapewne pod wpływem inspiracji politycznej do tego, żeby taki, a nie inny wyrok - dodawał. Zdaniem senackiego klubu KO, wyrok został wydany przez nieprawidłowo "posadowionych" sędziów.

- Ludzie powoli mają wszystkiego dość, a rząd dolał jeszcze oliwy do ognia i nie wiem na ile ta informacja jest prawdziwa, podając kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, który to kandydat był twarzą ustawy aborcyjnej na odbieranie kolejnych atrybutów wolnego państwa - mówił Grodzki. Chodzi o nieoficjalną kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego.

Marszałek zapewnił, że nie dziwi się formie protestów. - Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Oczywiście jestem przeciwko profanacjom, jestem za uporządkowanymi formami protestów. Ale się nie dziwę. Jeżeli sacrum i kościół wieloma kanałami chce wchodzić w politykę i wchodzi na różne sposoby, to niech nie oczekuje, że nadal będzie traktowany jako sacrum. Jeżeli chce być uczestnikiem gry politycznej, to musi liczyć się z tym, że konsekwencje będą czasami przykre - mówił.

- Wygląda na to, że rząd PiS zmierza do swojego finału. Nie wiem, czy nie skończy się to przedwczesnymi wyborami - podsumował.

