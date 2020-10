W piątek po południu (23 października) w wielu miastach w Polsce odbywają się protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Protesty pod hasłem "To jest wojna" odbywają się, pomimo że wiele powiatów w Polsce znajduje się w czerwonej strefie w związku z pandemią koronawirusa, a od soboty cała Polska stanie się czerwoną strefą. Organizatorzy mówią o "spacerach" i nawołują do zachowywania możliwego dystansu.

Około godz. 16 protest rozpoczął się we Wrocławiu, w rejonie Dworca Głównego. Na demonstracji są setki, głównie młodych, ludzi. Wśród nich m.in. także europoseł Robert Biedroń.

Uczestnicy chcieli przejść pod kurię, ale policja zablokowała im drogę.







Demonstranci zgromadzili się też m.in. w Łodzi, Poznaniu czy Zielonej Górze. Uczestnicy mają ze sobą transparenty i czarne parasolki.



W Warszawie protestujący mają zebrać się o godz. 19 w okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu.



Manifestacje zaplanowane są też na sobotę i niedzielę.





Nocny protest w pobliżu domu Kaczyńskiego

W nocy z czwartku na piątek odbył się protest w stolicy. W pobliżu domu prezesa PiS doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Dostęp do ulicy, na której znajduje się posesja, blokował kordon policji. Wcześniej protestujący byli przed budynkiem TK oraz siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej.



Pikietujący co jakiś czas wznosili hasła: "Solidarność naszą bronią", "Hańba" oraz "Sędziowie budują piekło kobiet". Uczestnicy protestu rozwinęli też czarny baner ze słowem: "Wyp...!".



Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek (22 października), że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



"Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę" - podkreślił TK w uzasadnieniu.



TK badał wniosek grupy posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji, złożony rok temu. We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.



Kompromis aborcyjny z 1993 r.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich był właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.