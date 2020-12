Plejada gwiazd zaprasza do udziału w 17. edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego. By wesprzeć chore dzieci, wystarczy włączyć Polsat w niedzielę 6 grudnia o godz. 18.45 i obejrzeć reklamy, z których cały dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, jest przekazywany na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat.

Zdjęcie Gwiazdy wspierają Mikołajkowy Blok Reklamowy /Polsat

- Ten prosty gest ma wielką moc - mówi aktorka Małgorzata Socha, znana m.in. z serialu "Przyjaciółki".

Swoje nagrania udostępnili w sieci m.in. tancerze Jan Kliment i Lenka Klimentowa, jurorka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Iwona Pavlović, aktorzy Aneta Zając, Kacper Kuszewski, Wiktoria Gąsiewska, Katarzyna Skrzynecka, prowadzący znane i lubiane polsatowskie show "Ninja Warrior Polska" Karolina Gilon i Jerzy Mielewski, czy piosenkarka Viki Gabor.





17 lat z Mikołajkowym Blokiem Reklamowym

W spotach promujących Mikołajkowy Blok Reklamowy nieprzerwanie od 17 lat pojawia się wieloletni prezenter "Wydarzeń", dziennikarz Jarosław Gugała.

- Kiedy mi to zaproponowano, na początku nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Zrozumiałem, że mam występować ze Świętym Mikołajem w "Wydarzeniach" i trochę mnie to przeraziło. Jednak jak już mi wytłumaczono szczegóły, to z chęcią przystąpiłem - żartował na antenie Polsat News.

Jak podkreślił, powstała piękna tradycja, która dzięki widzom Polsatu dała około 20 mln zł chorym, potrzebującym dzieciom.

- Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele dzieci potrzebuje naszej pomocy. Jak wielka jest skala potrzeb. Mikołajkowy Blok Reklamowy robi, co może, by pomóc wszystkim dzieciom, które wymagają czasami bardzo kosztownej, bardzo intensywnej terapii. Dać im szansę powrotu do zdrowia, czasami szansę na życie - mówił.

W Polsce żyje około pięciu mln ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. - Część z nich nie miałaby tych dolegliwości, gdyby odpowiednio wcześnie otrzymała pomoc, taką jaką otrzymują dzieci, właśnie dzięki Mikołajkowemu Blokowi Reklamowemu - tłumaczył Jarosław Gugała.

Prowadząca "Nowy Dzień z Polsat News" Joanna Racewicz przypomniała, że w 17. Mikołajkowym Bloku Reklamowym nastąpiła zmiana na "stanowisku" Mikołaja. Krzysztofa Kowalewskiego zastąpił Piotr Gąsowski.

- Obaj są wybitnymi aktorami, artystami. Wiem, że "nowy" Mikołaj został pobłogosławiony przez "starego". "Nowy" próbuje nadać temu swój charakter i bardzo dobrze - opowiadał Jarosław Gugała.

Dziennikarz ujawnił, że podczas kręcenia spotów promujących zastosowano zupełnie nową technologię, dzięki której renifery, będące animacją komputerową, pojawiły się między ludźmi.

- Mikołajkowy Blok Reklamowy to taka "Formuła 1". To tu często są testowane różne nowości, które następnie wchodzą do innych programów - wyjaśnił.

W najnowszym spocie zachęcającym do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego biorą udział także Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz podopieczna Fundacji Polsat sześcioletnia Maja wraz ze swoją mamą.

Wideo Ten prosty gest ma wielką moc. Oglądaj Mikołajkowy Blok Reklamowy

Mikołajkowy Blok Reklamowy w niedzielę 6 grudnia o 18.45 na antenie Polsatu

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją prawie 37 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo 1 725 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 250 501 703,59 złotych.