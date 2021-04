Tajemniczy pasażer z pociągu relacji Berlin-Warszawa. Zagadka rozwiązana

37-latek urodził się na Łotwie i nie ma żadnego obywatelstwa - poinformował Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Ustalenie tożsamość tajemniczego pasażera z pociągu Berlin-Warszawa zajęło policji ponad dwa miesiące.

Reklama

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Mężczyzna opuścił szpital, w którym przebywał od 10 stycznia. Duży wkład w pozytywny finał tej sprawy mieli policjanci z Niemiec, którzy wspomagali lubuskich mundurowych - zaznaczył Ruciński.

Reklama

Okazało się, że mężczyzna legalnie przebywa na terytorium strefy Schengen na podstawie wydanej mu w Niemczech karty stałego pobytu, którą zagubił. Nie jest człowiekiem karanym ani też poszukiwanym za przestępstwa. - Znamy już jego tożsamość, ale nie poznaliśmy powodów, dla których nie chciał nikomu mówić o sobie - dodał Ruciński.

37-latek do niedawana przebywał w szpitalu. Lekarze uznali, że jest w stanie samodzielnie funkcjonować i opuścił placówkę. Ośrodek Pomocy Społecznej z gminy Skąpe udzielił mu pomocy i przekazał m.in. pieniądze, by mógł podjąć dalszą podróż do celu, który sam wybrał.

Milczał przez tygodnie

Mężczyzna trafił w ręce policjantów ze Świebodzina 10 stycznia. Zostali oni wezwani na interwencję przez obsługę pociągu relacji Berlin-Warszawa. Człowiek o schludnym wyglądzie i ubiorze siedział w jednym z wagonów wpatrzony w jeden punkt. Nie odpowiadał na pytania, nie było z nim żadnego kontaktu. Aby zapewnić mu bezpieczeństwo został umieszczony w szpitalu.

Przez kolejne tygodnie mężczyzna milczał, a kontakty z nim były krótkie i nie dawały odpowiedzi na stawiane pytania. Policjantom udało się jednak wyłuskać z nich jakieś poszlaki, gdyż on sam nie chciał zdradzić żadnych konkretnych informacji na swój temat.

Policjanci analizowali wszelkie szczątkowe informacje, które udało im się zdobyć i przeszukiwali międzynarodowe bazy danych. - W końcu w wyniku intensywnej współpracy z policjantami z Niemiec ustalono tożsamość tego człowieka, która potem musiała zostać zweryfikowana. Tak też się stało. To była jedna z bardziej nietypowych spraw dotyczących ustalania tożsamości, z jaką spotkali się policjanci z naszej komendy - powiedział Ruciński.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom – darmowy program TUTAJ