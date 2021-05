- Bacznie przyglądamy się temu, jak pracuje europarlament​. Myślę, że jeżeli tylko Róża Thun będzie chciała rozmawiać, to umówimy się na rozmowę w najbliższych tygodniach - powiedział we wtorek szef Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem Thun "to bardzo rozważna i mądra osoba". Z kolei Hanna Gill-Piątek z tego samego ugrupowania przyznała Interii, że jego członkowie "byliby zaszczyceni", gdyby Thun chciała z nimi rozmawiać.

Zdjęcie Szymon Hołownia nie wyklucza, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał z Różą Thun / Lech Muszyński / PAP

Europosłanka Róża Thun w poniedziałek poinformowała o swym odejściu z Platformy Obywatelskiej. W skierowanym do wyborców przesłaniu wskazała, że w ostatnim czasie jej poglądy coraz częściej rozmijały się poglądami władz partii i decyzjami klubu Koalicji Obywatelskiej. Dodała, że kulminacją gromadzących się tych różnic było wstrzymanie się od głosu większości klubu KO w sprawie ustawy ratyfikacyjnej związanej z wdrożeniem unijnego Funduszu Odbudowy.

Pytana o ewentualną współpracę z Szymonem Hołownią Thun odpowiedziała, że ostatni raz rozmawiała z nim wiele lat temu. Przyznała jednak, że w poniedziałek odbierała telefony od przedstawicieli innych partii, m.in. Zielonych w europarlamencie. - Chcieli, żebym do nich dołączyła. Kilka partii w Polsce też mi to proponuje, ale żadnej poważnej rozmowy na ten temat nie odbyłam - zaznaczyła Thun.

"Nie ma żadnych rozmów o transferach"

Do odejścia europosłanki z PO odniósł się we wtorek sam Hołownia. Również potwierdził, że nie rozmawiał z Różą Thun od bardzo dawna. - Myślę, że umówimy się na rozmowę, jeżeli oczywiście będzie chciała rozmawiać w najbliższych tygodniach, czy miesiącach, bo bacznie przyglądamy się temu jak pracuje europarlament. Zastanawiamy się jak my - jako ruch - opisujemy się dzisiaj też na międzynarodowej scenie - powiedział lider Polski 2050.

Jak dodał, "nie ma żadnych rozmów o transferach, dołączeniach, przejściach". - Ja bardzo cenię Różę Thun, słyszę, oglądam i znam od lat. To bardzo rozważna, mądra polityczka, która myśli kategoriami solidarności europejskiej i bardzo troszczy się o swój kraj. To jest wspaniała osoba - ocenił Hołownia.

Według niego Platforma Obywatelska wie o tym, że znajduje się w kryzysie. - Dzisiaj ludzie lidera opozycji widzą w kim innym, że ta nadzieja przeniosła się w inne miejsce. Ale to nie znaczy, że my życzymy Platformie źle, żeby ona się rozpadła albo stało się tam jakieś nieszczęście. PO ma swoich wyborców, ludzi, którzy wierzą i wierzyli jej od bardzo wielu lat, że jest w stanie Polskę zmienić - powiedział Hołownia.

Rezygnację Thun z członkostwa w PO skomentowała dla Interii Hanna Gill-Piątek, także z Polski 2050. - Jest wspaniałą osobą. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby chciała z nami rozmawiać. Na razie podjęła jednak samodzielną drogę i to szanujemy - przekazała.