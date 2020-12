Szymon Hołownia: Rząd zaczął mówić o swojej odpowiedzialności za szczepienia

- To, że nauczyciele zostali zakwalifikowani do pierwszej grupy, która będzie szczepiona, to, że rząd wreszcie zaczął mówić o swojej odpowiedzialności za procedurę medyczną, którą jest szczepienie, to jest krok w dobrym kierunku - ocenił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak dodał, nowy preparat medyczny trzeba traktować z "najwyższą ostrożnością".

Zdjęcie Szymon Hołownia, zdjęcie ilustracyjne /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Polityk zaznaczył, że w ten sposób uwzględniono niektóre uwagi ekspertów Polski 2050. Dodał, że jego ruch "był jedyną siłą polityczną, która zgłosiła uwagi" do Narodowego Programu Szczepień. Przyznał, że informuje o tym z satysfakcją, ale i z "bólem, że wywołał on tak nikłe zainteresowanie innych sił politycznych".

Reklama

Hołownia zaapelował do rządu o "pochylenie się i wdrożenie pozostałych wskazań" zespołu medycznego Ruchu 2050, m.in. dotyczących szkoleń dla osób, które będą dokonywały szczepień. - To jest nowy preparat medyczny. Trzeba go traktować z najwyższą ostrożnością - zaznaczył.

Wykluczenie komunikacyjne

Polityk wskazał też na zapewnienie wszystkim dostępności do szczepień przeciwko COVID-19 "bez żadnych ograniczeń, niezależnie od tego, czy mieszkają na wsi, czy w mieście, czy mają taką sytuację życiową, czy inną".

Ocenił, że na obecnym etapie program "nie uwzględnia tych, którzy są wykluczeni komunikacyjnie". - A wszyscy zgadzamy się co do tego, że sukces Narodowego Programu Szczepień to jest kwestia naszego życia i śmierci - powiedział Hołownia.

Mówiąc o konieczności "odpowiedzialnego i bezpiecznego stosowania procedury medycznej", Hołownia zwrócił uwagę, że nikt nie będzie zmuszany do szczepienia. Natomiast, jak dodał, "wszyscy ci, którzy chcą się zaszczepić, powinni mieć zapewnioną przez państwo taką możliwość".

Wychodzenie z lockdownu

- Tylko w ten sposób będziemy mogli zacząć myśleć powoli o wychodzeniu z lockdownu, o uporządkowaniu po kolei, etapami, wszystkich tych elementów naszego życia - mówił polityk.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki na koronawirusa mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program przewiduje, że w pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów; po nich będą mogli zaszczepić się nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !



W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!